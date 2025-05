Spezielle Muttertags-Grüße aus Oschersleben

In Estland, der Heimat von IDM Superbike-Pilot Hannes Soomer, haben sich die Macher des Motorsport-Museums MOMU zum Muttertag etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Alle Rennfahrer und Rennfahrerinnen haben in der Regel auch eine Mutter, die sie entweder vor Ort am Rennplatz oder aus der manchmal weit entfernten Heimat tatkräftig unterstützt. Schon bekannt ist das besondere Verhältnis von IDM Superbike-Pilot Hannes Soomer und seiner Mutter Anu, die jedes Rennen ihres Sprösslings vor der Mattscheibe verfolgt.

Irgendwann hatte man sich im Hause Soomer mal auf eine allgemein gut erkennbare Farbe geeinigt, damit man den schnellen Sohn auch gut auf der Mattscheibe ausmachen kann. Damals entschied man sich bei Soomers für ein kräftiges Himmelblau und das von oben bis unten. Motorrad, Helm und Lederkombi waren stets im Einheitslook.

Damit ist es bei Soomer in diesem Jahr vorbei. Denn er unterschrieb einen Vertrag im Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW. Und die sind in ihrem neuen gelb-schwarzen Outfit denkbar weit weg von Soomers himmelblau. Doch Mama Anu trägt es mit Fassung.

«Was will man machen», meint ein wie immer entspannter Hannes Soomer in Oschersleben, «entweder ich wäre weiter in blau gefahren, oder ich unterschreibe im besten Team der IDM und dafür ist meine BMW nur noch an einigen Stellen blau.» Die Entscheidung fiel klar für das Team aus. Allzu gerne würde Soomer seiner Mutter noch ein spezielles Muttertagsgeschenk in Form eines Pokals machen. Zwei Läufe zur IDM Superbike hat er heute dazu Zeit.

Besonders einfallsreich waren die Betreiber des Museums MOMU in Estland, der Heimat Soomers. Die aktuelle Ausstellung widmet sich ganz den estonischen Rennfahrern und ihren Müttern. Viele Bilder sind auch von Hannes Soomer. Im aktuellen Beispiel: Klein-Hannes im Kinderwagen beim Autorennen und bei seinem ersten Rennen auf dem Sachsenring, mit dabei auch sein größter Fan, Mama Anu.