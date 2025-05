Lukas Tulovic: IDM Superbike-Pole mit Hammerzeit

Mit der absoluten Bestzeit ist der IDM Neuzugang im Team Triple M Racing Ducati Frankfurt den Vorschusslorbeeren gerecht geworden. Eine halbe Sekunde Vorsprung vor dem Rest der Konkurrenz.

Lukas Tulovic vom Team Triple M Racing Ducati Frankfurt hatte bereits im Vorfeld gut vorgelegt und mit einer Runde von 1.24,723 min die vorläufige Bestzeit hingelegt. Zwar nicht ganz so schnell wie im Vorjahr der spätere Meister Ilya Mikhalchik aber annähernd. Ein ähnliches Tempo wie im Vorjahr legte auch Florian Alt mit seiner Honda aus dem Team HRP vor.

In der Superpole 2 ging es am Samstagnachmittag dann um die Pole-Position-Wurst. 15 Minuten blieben den 15 Herren Zeit, sich um die besten Startplätze zu streiten. Es gingen auch gleich fast alle Mann auf die Strecke. Tulovic war bereits in seinem ersten Sektor auf Bestzeit-Kurs, ebenso im zweiten und auch am Ende war er mit einer 1.24,387 min in der ersten gezeiteten Runde der schnellste Fahrer auf der Strecke. Auch Jan-Ole Jähnig und Toni Finsterbusch hauten auf den Plätzen 2 und 3 gleich 1.24er-Runden raus.

In seiner zweiten Runde schaffte Lukas Tulovic eine 1.23,905 min und ließ damit seine Verfolger um 0,638 Sekunden hinter sich. Als Vierter versuchte sich BMW-Neuling Leandro Mercado ebenfalls mit einer 1.24,888 min, knapp vor Ducati-Mann Lorenzo Zanetti. Endlich machte sich auch Soomer an die Arbeit, während sich fast das gesamte restliche Superbike-Feld eine Pause gönnte.

Soomer hüpfte in seiner zweiten Runde auch gleich mit einer Zeit von 1.24,638 min auf den dritten Rang. Tulovic schaute sich das Ganze aus der Box aus an. Soomer verkürzte dem Abstand weiter und lag knapp vier Minuten vor Schluss 0,587 sec hinter Tulovic auf Rang 2.

Doch inzwischen hatte sich auch Florian Alt warmgefahren und übernahm den zweiten Platz von Soomer. Auf Tulovic fehlten ihm allerdings auch noch 0,520 Sekunden. Toni Finsterbusch bezahlte seinen Vorwärtsdrang mit einem Ausrutscher, konnte aber wieder zurück in die Box tuckern. An der Spitze tat sich nichts mehr und der erste Polesetter der Saison 2025 heißt Lukas Tulovic.

Ergebnis IDM Superbike Superpole 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.23,905 min

2. Florian Alt (D/Honda) 1.24,425 min

3. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.24,428 min

4. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.24,492 min

5. Leandro Mercado (ARG/BMW) 1.24,527 min

6. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,543 min

7. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.24,870 min

8. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,284 min

9. Soma Görbe (HU/BMW) 1.25,302 min

10. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,432 min

11. Mate Szamado (HU/BMW) 1.25,452 min

12. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,801 min

13. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,889 min

14. Ricardo Brink (NL/BMW) 126,014 min

15. Kevin Orgis (D/BMW) keine Zeit



16. Twan Smits (NL/Yamaha)

17. Julius Ilmberger (D/BMW)

18. Marco Fetz (D/BMW)

19. Moritz Jenker (D/BMW)

20. Martin Vugrine (KRO/Kawsaki)

21. Max Schmidt (D/BMW)

22. Sandro Wagner (D/BMW)

23. Sheridan Morais (GB/Yamaha)

24. Max Zachmann (D/BMW)

25. Christoph Beinlich (D/BMW)

26. Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

27. Marcel Blersch (D/BMW)