Honda: Ja zur IDM-Konzessionsregel 2025

Honda darf was an der Gabelbrücke machen

Seit diesem Jahr gibt es in der IDM Superbike in Anlehnung an die WorldSBK die Einführung von Konzessionsteilen. Hersteller Honda begrüßt die Regel, profitiert aber nicht wirklich.

In der IDM Superbike engagiere sich die Hersteller BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha. In den letzten Jahren war es in der Regel BMW, die den größten Pokal in der Herstellerwertung mit nach Hause genommen haben. Jetzt soll das Feld enger werden und die Rennen damit spannender. Daher haben sich die IDM-Verantwortlichen für die Einführung von Konzessionsteilen entschieden. Manche Unklarheiten bei den Spielregeln müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Honda Deutschland hat zu der neuen Regelung eine klare Meinung.

«Wir begrüßen die Entscheidung für Konzessionsteile in der IDM Superbike», heißt es aus Hanau. «Wir selbst haben uns im Poolpartner-Gremium dafür ausgesprochen.»

«Hintergrund ist», so die Erklärung, «die Meisterschaft so spannend und interessant wie möglich zu gestalten, d.h. es sollte nicht am Anfang der Saison feststehen, wer bzw. welche Marke, gewinnt. Wir profitieren hier zwar nicht wirklich, da uns lediglich die Verstellung der Offsetgabel zugesprochen wurde, etwas, was wir für uns nicht angefragt haben und aktuell noch nicht wissen, ob wir dies überhaupt nutzen werden.»

«Glücklicherweise haben wir ohnehin ein konkurrenzfähiges Bike», so die Honda-Ansicht, mit Blick in Richtung ihres Piloten Florian Alt zusammen mit dem Team Holzhauer Racing Promotion.