IDM Schleiz: Der Plan am Samstag

Den Freitag haben die Piloten der IDM Solo-Klassen und der Cups im Rahmenprogramm erfolgreich hinter sich gebracht. Heute wird es erstmals ernst. Qualifyings, zwei Superpole-Sessions und die ersten Rennen.

Das Schleizer Dreieck dürfte im Kalender der IDM wohl der körperlich anstrengendste Kurs sein. Daher dürfte den Piloten der frühere Termin im Jahr entgegenkommen. Die übliche Hitzeschlacht bleibt am aktuellen Wochenende aus. Erstmals sind in diesem Jahr die Pro Superstock 1000 sowie der Twin und der Kawasaki-Cup dabei.

Neuer Termin

Auf keiner anderen Strecke gestaltet sich das Zuschauerinteresse beim deutschen Championat so ausgeprägt wie in Schleiz. Insofern überraschte es, dass beim diesjährigen IDM-Kalender das Dreieckrennens auf das Himmelfahrtswochenende vorgezogen wurde. Traditionell war bislang dafür eigentlich immer das letzte Juli-Wochenende vorgesehen. «Der Promotor der IDM ist mit der Bitte an uns herangetreten, das ausgewählte Zeitfenster zu belegen, da im Juli bereits eine Vielzahl an motorsportlichen Großereignissen nicht nur im deutschsprachigen Raum terminiert wurden», informiert Jörg Langer, der Vereinsvorsitzende des veranstaltenden Motorsportclubes Schleizer Dreieck. «Vereinsintern wurden verständlicherweise Bedenken laut, die wir aber seriös thematisiert haben. Speziell da dieses Jahr mit dem 90. Schleizer Dreieckrennen ein weiteres Jubiläum ansteht, hätten wir gern an den traditionellen Termin festgehalten. Wir kamen aber dem Wunsch des Promotors nach.»

Die Eckdaten

Das Schleizer Dreieck ist 3805 Meter lang. Gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn. Die Pole-Position befindet sich auf der rechten Seite. Start- und Ziel-Linie sind identisch. Wer in die Box einfahren will, tut dies nach Turn 17 auf der rechten Seite. Wen es mit einer Long-Lap-Strafe erwischt, muss bei Turn 15 außen herum. Dort darf im Vorfeld auch der Start geübt werden. In der Boxengasse ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erlaubt. Digitale Flaggenzeichen gibt es in Schleiz nicht. Im Medical Center, wie immer Richtung Buchhübel stationiert, hat Dr. Bernd Weiss das Sagen. Anrufen kann man dort unter der Nummer +49 (0) 172 351 0300. Von Freitag bis Sonntag ist das Medical Center von 7.30 bis 19.00 Uhr geöffnet. Wer ins Krankenhaus muss landet meist in den Kliniken Hochfranken-Klinik Naila in der Hofer Str. 45 und 95119 Naila. Telefon +49 (0) 9282 600.

Der Stream

Ab heute gibt es neben dem Live-Timing und den ausführlichen Resultaten auch wieder den von Radio Viktoria produzierten Live-Stream. «Wir freuen uns alle natürlich sehr auf Schleiz», versicherte im Vorfeld Produktionsleiter Stephan Kraus. «Der Saison-Höhepunkt quasi schon zum zweiten Rennen der Saison. An diesem Wochenende am Mikro: Eddie Mielke, Lukas Gajewski und Danijel Peric. Anabela ‚Chicki‘ Turina wird das Podium machen. Als Streckensprecher hören wir Marvin Eckert. Er unterstützt uns auf dieser Position.» Mit im Programm sind am Samstag des Live-Streams auch der Twin- und der Kawasaki-Cup zu sehen.

Die Sendezeiten

14:50 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM SUPERBIKE with Starting Grid and Polesetter Interview

15:05 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 1 (race start 15:15 Uhr)

15:55 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 1 (race start 16:05 Uhr)

16:45 Uhr – Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup RACE 1 (race start 16:50 Uhr)

17:25 Uhr – TWIN Cup RACE 1 (race start 17:30 Uhr)

Strenge Auflagen

Der Bauzaun, der das untere Fahrerlager von der Boxengasse trennt, darf nicht geöffnet werden. Wer dennoch nicht widerstehen kann, muss böse an der Kasse vorbei. Bei Verstößen gegen diese Regel droht eine Strafe in Höhe von 350 Euro. Da ein Großteil des Fahrerlagers auf der Wiese oder auf lediglich asphaltierten Flächen aufgebaut ist, ist es verboten, Abwasser oder Flüssigkeiten auf den Untergrund abzuleiten. Wer es doch tut, muss mit einer Anzeige rechnen. Da im direkten Umfeld der Rennstrecke auch ‚normale‘ Menschen leben, gibt es eine feste Mittagspause. Ohne Motoren jeglicher Art.

Das Wetter

In Schleiz ziehen bis zum Nachmittag Wolkenfelder durch und die Temperaturen liegen zwischen 15 und 23°C. Am Abend ist es in Schleiz bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich bei Tiefstwerten von 16°C. Mit Böen zwischen 11 und 29 km/h ist zu rechnen. Um die Mittagszeit wird eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent genannt. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag, den 31.Mai 2025

08.30 bis 08.50 Uhr Q1 IDM Sportbike

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport

09.35 bis 10.05 Uhr FP3 IDM Superbike

10.10 bis 10.30 Uhr Q2 Pro STK 1000

10.40 bis 11.00 Uhr Q2 ZX-4RR Cup

11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Twin Cup

11.35 bis 12.00 Uhr Q2 IDM Sportbike

12.05 bis 12.30 Uhr Q2 IDM Supersport



13.20 bis 13.35 Uhr SP1 IDM Superbike

13.50 bis 14.05 Uhr SP2 IDM Superbike



14.25 bis 15.00 Uhr R1 Pro STK 1000

15.15 bis 15.50 Uhr R1 IDM Sportbike

16.05 bis 16.40 Uhr R1 IDM Supersport

16.50 bis 17.20 Uhr R1 ZX-4RR Cup

17.30 bis 18.00 Uhr R1 Twin Cup