Ducati und Honda: Der doppelte Motorschaden

Mit nur wenigen Metern Abstand endete das erste Rennen der IDM Superbike in der Motorsport Arena Oschersleben mit dem technisch bedingten Aus der beiden Titelkandidaten Alt und Tulovic.

Was genau an der Ducati von Lukas Tulovic und an der Honda von Florian Alt im ersten Rennen in Oschersleben kaputt gegangen ist, ist nur halbspannend. Viel dramatischer ist die Tatsache, dass beide Teams bis zum zweiten Rennen den Motor ihres jeweiligen Bikes tauschen müssen. Handwerklich ist das weder für das Honda-Team um Jens Holzhauer noch für die Ducati-Truppe von Triple M Ducati Frankfurt ein gröberes Problem.

Spannend ist allerdings die Tatsache, dass mit dem heutigen Sonntagvormittag beide Top-Teams ohne eine Zielankunft bereits bei Motor Nummer 2 angelangt sind. Und drei müssen für die komplette Saison reichen. Ansonsten setzt es empfindliche Strafen, die am Ende der Startaufstellung enden. Da will keiner der beiden hin.

Axel Addickes, der im Ducati-Team die technischen Geschicke verantwortet, meinte kurz und knapp: «Klassischer Motorschaden. Wir haben Späne gefunden, wissen aber nicht, woher die kommen.» Bei der Honda von Alt blockierte für alle gut sichtbar das Hinterrad. Beide Piloten retteten die Situation mit all ihrer Erfahrung und konnten einen Sturz gerade noch so vermeiden.

Da auch Mitfavorit Leandro Mercado (BMW) noch zu Boden musste, die Vorderrad-Haftung hatte sich verabschiedet, beginnen drei Titelanwärter die Saison mit null Punkten. Zweite Chance am Nachmittag.