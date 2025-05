Schleizer Dreieck: Drei Mal Cup komplett

In Schleiz fahren erstmals in diesem Jahr die Pro Superstock 1000, der Twin- und der Kawaski-Cup im Rahmenprogramm der IDM um die Wette. Die Felder sind üppig gefüllt und teils im Live-Stream zu sehen.

Die Gästeliste in den IDM-Solo-Klassen ist beim Schleiz-Wochenende überschaubar. Gerade mal einer wagt die Fahrt auf der wilden Berg- und Talbahn. Der Schweizer Damien Raemy hat für die beiden Rennen der IDM Supersport beim Team Eder angedockt. Die zahlreichen Gäste, die beim Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben noch in der IDM Superbike am Start waren, haben an diesem Wochenende mit ihrer eigenen Klasse, der Pro Superstock 1000, alle Hände voll zu tun.

Pro Superstock 1000

Die Macher der Pro Superstock 1000 bezeichnen sich selbst als Unterbau für die IDM Superbike. Die Piloten können derzeit zwischen BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha wählen. In Sachen Reglement bleibt es auch 2025 weitestgehend wie gehabt, wobei hinsichtlich Kostenreduzierung und Fairness das Reglement bezüglich Reifenkontingent, Trainingsverbot sowie Ein-Motorrad-Regelung optimiert wurde.



#4 Ricardo Brink (NL/BMW)

#6 Marcel Blersch (D/BMW)

#7 Luca Timo Felde (D/BMW)

#9 Freddie Heinrich (D/Kawasaki)

#11 Dominik Blersch (D/Honda)

#16 Oliver-John Beier (D/Yamaha)

#18 Felix Klinck (D/Kawasaki)

#23 Max Zachmann (D/BMW)

G#31 Florian Astner (A/Kawasaki)

G#34 Max Jacobsen (Suzuki)

G#36 Marc Neumann (D/BMW)

#37 Paul Fröde (D/Honda)

#40 Ouri Bikkems (CH/BMW)

#41 Jan Büchel (CH/Kawasaki)

#42 Julius Ilmberger (D/BMW)

#43 Dominik Rubin (D/Yamaha)

G#44 Marko Nickel (D/BMW)

#55 Matthias Betz (D/Honda)

#62 Daniel Widmer (CH/Kawasaki)

#64 Nick Haufe (D/BMW)

#65 Mate Szamado (HR/BMW)

#70 Udo Reichmann (D/BMW)

#77 Pascal Schneider (D/Kawasaki)

#78 Nico Türks (D/Honda)

#96 Moritz Jenkner (D/BMW)

G#98 Tomas de Vries (NL/Yamaha)

Twin Cup

Der etablierte Twin Cup ist die erste Adresse für Einsteiger, Wiedereinsteiger sowie Aufsteiger, welche vergleichbaren und bezahlbaren Motorradrennsport betreiben möchten, 2025 engagiert sich Honda und geht mit der modifizierten Hornet CB750 im Twin Cup an den Start. Teilnahmeberechtigt ist die Yamaha MT-07, Kawasaki Z650 und Honda Hornet CB750. Wobei sich alle Fahrer der Marke Honda auf einen Bonus von 400 Euro freuen dürfen. Beim Motor bleibt bei Yamaha MT-07 alles original, bei der Kawasaki Z650 wird ein Satz Tuning Nockenwellen sowie eine geänderte ECU verbaut. Die maximale Leistung an der Kurbelwelle darf bei allen Fahrzeugen 78 PS nicht überschreiten. Komplett- oder Technikpakete werden für Kawasaki Z650, Yamaha MT-07 sowie Honda angeboten.



G#2 Sascha Schoder (Honda)

#5 Knuth Strauß (Yamaha)

#7 Siegfried Krause (Yamaha)

G#10 Markus Nöldner (Suzuki)

G#13 Philipp Stich (Krämer Hooligan)

#15 Simone Petsch (Yamaha)

#17 Michael Götz (Yamaha)

#18 Lukas Möller (Kawasaki)

G#19 Tim Eby (Krämer Hooligan)

#20 Ingo Bischoff (Honda)

#21 Michael Kleinert (Yamaha)

#24 Jens Blang (Suzuki)

#25 Mirko Skeide (Yamaha)

#28 Timo Krüger (Honda)

#36 Christian Schütz (Honda)

#38 Rene Wrobst (Yamaha)

#41 Marvin Larsen (Yamaha)

G#50 Emanule Volpi (Yamaha)

#54 Sandy Schoder (Yamaha)

#55 Lisa Marie Ruber (Yamaha)

#59 Thomas Pietzsch (Yamaha)

#60 Reinhard Krebben (Kawasaki)

G#65 Ulrich Matthias Löhr (Suzuki)

G#66 Hendrik Köster (Kawasaki)

#67 Michael Angersbach (Kawasaki)

#68 Uwe Kantimm (Yamaha)

#71 Paul Friese (Honda)

G#75 Daniel Stache (Yamaha)

#77 Thorben Paulus (Yamaha)

G#83 Günther Kogleck (Suzuki)

#90 Jochen Mader (Yamaha)

G#93 Tobis Ringmeier (Yamaha)

Kawasaki-Cup

Der Kawasaki Ninja ZX-4RR-Cup geht 2025 in seine zweite Auflage. Dabei wird Bewährtes fortgeführt, aber auch einige Neuerungen und Verbesserungen stehen für die Piloten und Teilnehmer an: Vier der fünf Termine werden im Rahmen der IDM ausgetragen. Im Kawasaki Ninja ZX-4RR-Cup kann man ab 14 Jahren teilnehmen. Der Preis beträgt 15.990 Euro inklusive Motorrad, Startgeld, Helm, Lederkombi und Zelt. An der Strecke wartet auf die Teilnehmer eine technische Unterstützung im Technik-Zelt, wo jederzeit geholfen wird – sei es bei der Abstimmung oder bei Reparaturen. Bereits 2024 gab es Riding Coaches an den Strecken, die bei manchen Teilnehmern Verbesserungen von über zehn Sekunden pro Runde ermöglichten. Gaststarter sind willkommen



G#2 Matthias Wunderlich

#3 Max Haupt

#7 Moritz Konrad

#10 Aaron Thomas Müller

#11 Sharif Jusifi

#12 Gido Nittke

#16 Miriam Talmon Gros

#18 Martin Riedl

#20 Luna Köckritz

#21 Gero Nittke

#22 Robert Stiehler

#25 Simon Bader

#26 Ben Wiegner

#37 Felix Kauertz

#44 Justus Weinke

#48 Jolina Groschopp

#61 Lukas Schäfer

#66 Mario Steffen

#67 Branko Jurkin

#72 Felix Graml

#77 Marc Sehrbrock

#91 Niklas Böhlen

#96 Korbinian Berchtenbreiter

#99 Ariano Plaz