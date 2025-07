Saftige Strafen bei der IDM in Oschersleben

Bevor sich der eine oder andere Fahrer der IDM und ihrer Rahmenklassen auf das nächste Event in Assen vorbereiten kann, müssen noch diverse Strafen abgearbeitet und bezahlt werden.

Zahlreiche Runden wurden bei den Rennen rund um das vierte IDM-Wochenenden in der Motorsport Arena Oschersleben gestrichen. Kontrolliert wurde die Streckenbegrenzung nur in der Schikane bei T9. Eine Stelle, wo man eben jene Streckenbegrenzung im Eifer des Gefechts schon mal überfahren kann. Dran glauben musste IDM Superbike-Pilot Kevin Orgis im ersten Freien Training. Pro Superstock-Pilot Marcel Blersch war in der Schikane bei Turn 9 im zweiten Rennen gleich mehrfach neben der regulären Strecke. Nach der Warnung kam die Strafe. Die Long Lap Penalty wurde durch eine Drei-Sekunden-Strafe ersetzt. In der IDM Superbike erwischte es in Rennen 2 Soma Görbe mit einer Long Lap fürs Abkürzen. Ebenso war Christian Gamarino fällig. Ebenfalls in Rennen 2 war Maximilian Kofler überführt worden und bekam drei Straf-Sekunden aufgebrummt.

Zwei Ehrenrunden gingen am Samstag an Oliver Svendsen, Führender der IDM Sportbike. Der Däne hatte einen Frühstart fabriziert, musste zwei Mal durch die Long Lap, um anschließend das Rennen doch zu gewinnen. Ebenso zwei Long Laps für einen Frühstart gab es für Klassenkamerad Cedric Holme Nielsen.

Eine Strafe gab es auch für den belgischen Pro Superstock-Fahrer Ouri Bikkems. Der BMW-Pilot war nach seinem Crash in der falschen Richtung in der Boxengasse unterwegs. Da er für den Crash auch verantwortlich gemacht worden war, muss er beim nächsten Rennen, in welchem er antritt, zur Strafe zwei lange Runde fahren. In Oschersleben wurde er am Ende ganz aus der Veranstaltung genommen.

Stepan Zuda durfte 100 Euro an den DMSB überweisen. Er hatte die verpflichtende Fahrerbesprechung verpasst. Dieses Schicksal ereilte auch seinen IDM Supersport-Kollegen Richard Irmscher.

Ganz heftig erwischte es Dirk Geiger. Der IDM-Leader der Supersport-Klasse bekam aus dem Rennen in Most seine 25 Sieg-Punkte aberkannt, da die Plombe an seinem Honda-Motor nicht mehr ganz intakt war. Da er anschließend Motor Nummer 4 einsetzen musste, gingen die Rennen in Oschersleben vom letzten Startplatz aus los. Ein ähnliches Plomben-Problem hatte sein Teamkollege Julius Caesar Rörig, dem alle bisher eingefahrenen Punkte aberkannt wurden. Sein Team hat gegen diesen Bescheid Einspruch eingelegt.

Anton Södergren musste in der IDM Sportbike drei Plätze weiter hinten Platz nehmen, da im Qualifying Probleme mit seinem Reifensticker entdeckt worden waren.