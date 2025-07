Kovács (BMW) hat die Finger am IDM Superbike-Podest

Der Ungar weiß aus dem Vorjahr bereits, wie sich ein Podestplatz in der IDM Superbike anfühlt. Zu Beginn der Saison 2025 war Bálint Kovács noch durch eine Verletzung eingebremst. Doch es wird wieder.

Bálint Kovács kam mit großer Vorfreude beim Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in Oschersleben an. «Das ist eine meiner Lieblingsstrecken», offenbarte er auch gleich. Kein Wunder, denn im Vorjahr schaffte er beim IDM-Meeting gleich zwei Mal den Sprung aufs Podest. Doch dieses Mal war die Aufgabe des Ungarn ungleich schwieriger.

Schon beim Auftakt 2025 war die IDM-Konkurrenz in Oschersleben fleißig. Allerdings ohne Kovács. Der musste im Mai wegen des Bruchs seines Schlüsselbeins noch pausieren. Bis es ins erste Rennen ging, verlief der Ausflug für den Ungar auch ein wenig holprig. Die Laune ließ er sich aber nicht verderben. «Das erste Training habe ich wegen eines technischen Problems verpasst», sagte er. «FP2 lief dann gut.» Erstmals musste er im Kampf um die besten Startplätze den Umweg über die Superpole 1 nehmen. Mit Startplatz 9 für die beiden Sonntagsrennen war Kovács dann einverstanden: «Am Ende fehlten nur sechs Zehntel bis zu Rang 2, es geht eng her in der IDM Superbike.»

Genug hatte der Ungar damit aber noch lange nicht. In der Verfolgergruppe des ersten Rennens bekam er es mit seinem Landsmann Soma Görbe und dem Deutschen Leon Orgis zu tun. Doch er legte sich seine Gegner zurecht und ließ sie nach gekonnten Überholmanövern hinter sich. Mit Platz 6 und dem Blickkontakt zu den Podestplätzen war Kovács gut in den Rennsonntag gestartet.

Noch näher dran, quasi schon mit einem Finger am Treppchen lief es in Rennen 2, das für den Ungar mit einem vierten Platz endete. «Ehrlich gesagt war es ein Up- und Down-Wochenende», meinte er nach getaner Arbeit. «Ich musste mich in den Trainings von hinten vorarbeiten. Samstag lief es besser und ich merkte, dass ich den Speed hatte. Im ersten Rennen war zwar der Start schlecht, aber mir war klar, dass ich die Pace hatte, sogar ums Podest zu kämpfen. In Rennen 2 lief der Start besser und ich konnte dann die Jungs vor mir einfangen. Nur drei Sekunden vom Podium entfernt. Nach meiner Verletzung geht es wieder aufwärts, obwohl meine Schulter noch nicht bei 100 Prozent ist.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 139 Punkte Florian Alt (D/Honda)

2. 136 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 101 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 85 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 81 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 72 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 54 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 51 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

10. 45 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 43 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 39 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. 36 Punkte Soma Görbe (HU/BMW

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)