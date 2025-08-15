IDM Assen 2025: Der Plan am Freitag

In den Niederlanden geht die Reise der IDM am kommenden Wochenenden nach einer ausgiebigen Sommerpause weiter. Neben den drei IDM-Soloklassem sind die Seitenwagen-WM und zwei Cups dabei.

Nach einer mehrwöchigen Pause dürften alle Fahrer und alle Motorräder für die letzte Phase der IDM 2025 wieder fit bzw. wieder durchgecheckt sein. Im Norden der Niederlande drehen sonst die Fahrer der MotoGP und der Superbike-WM ihre Runden. Doch ein Zeitenvergleich ist nicht drin. Die von Promoter Dorna geleiteten Serien dürfen die schnelle Variante fahren, ohne Schikane auf der Gegengerade. Die IDM und ihre Rahmenrennen müssen dagegen die langsamere Variante fahren, die auch die nationale Serie nimmt.

Ende der Pause

Drei IDM-Klassen Sportbike, Supersport und Superbike, die Sidecar-WM und die zwei Cups Pro Superstock 1000 und Kawasaki Ninja ZX-4RR sind auf dem TT Circuit am Start. In der IDM Superbike reist Florian Alt (Holzhauer Racing Promotion) als Spitzenreiter an. Er hat drei Punkte Vorsprung auf seinen größten Verfolger Lukas Tulovic (Triple M Ducati Racing Frankfurt). Für Alts Teamchef Jens Holzhauer ist es laut IDM.de nur eine Frage der Zeit, wann der Baden-Württemberger die Tabellenführung übernimmt. «Ducati ist nicht zu schlagen, jedenfalls nicht aus eigener Kraft», meint er, «abgerechnet wird erst nach dem letzten Rennen beim IDM-Finale in Hockenheim.» Dort hatte Alt vergangenes Wochenende getestet. Tulovic war ebenfalls in Hockenheim, allerdings ohne seine Ducati. Er war als Instruktor für Hafeneger Renntrainings unterwegs.



In der IDM Supersport trennen die Titelfavoriten drei Punkte. Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) führt die Meisterschaft vor Dirk Geiger (MCA Racing) an. In der neuen IDM Sportbike ist der Däne Oliver Svendsen vom Triumph Germany Team mit 169 Meisterschaftspunkten der überragende Einsteiger. Fünf Siege in acht Rennen seine Bilanz. Aprilia-Fahrer Petr Svoboda (WRP Racing) aus Tschechien hat 40 Punkte Rückstand und nur einen Zähler Abstand nach hinten zum Dritten Inigo Iglesias (Wematik Racing by RT Motorsports).

Der Stream

Wie immer bleibt der Bildschirm am Freitag noch schwarz. Zumindest beim YouTube-Kanal der IDM. Die Produktion des IDM-Streams wird durch die Firma Radio Viktoria am Samstag und am Sonntag geliefert. So lange kann man sich mit dem von Bike-Promotion erstellen Live-Timing bei Laune halten. Im Anschluss stehen die kompletten offiziellen Ergebnislisten für alle Interessierten zur Verfügung.

Die Webcams

Auch wenn der Live-Stream auf dem IDM YouTube-Kanal erst am Samstag losgeht, und dann auch nur bei ausgewählten Rennen, kann man in Assen immerhin auf die in der Regel gut funktionierenden Web-Cams zurückgreifen, um zumindest den einen oder anderen Blick auf das fahrende Volk zu erhaschen.

Das Wetter

In Assen gibt es am Tag lockere Bewölkung und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 27°C. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und die Luft kühlt sich auf 15°C ab. Mit Böen zwischen 24 und 34 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, den 15.08.2025

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Kawasaki-Cup

09.25 bis 09.55 Uhr FP1 IDM Superbike

10.05 bis 10.30 Uhr FP1 IDM Supersport

10.35 bis 10.55 Uhr FP1 IDM Sportbike

11.05 bis 11.25 Uhr FP1 Pro STK 1000

11.30 bis 12.00 Uhr FP FIM Superside WM

12.10 bis 12.30 Uhr FP2 Kawasaki Cup

12.35 bis 13.05 Uhr FP2 IDM Superbike



13.50 bis 14.15 Uhr FP2 IDM Supersport

14.20 bis 14.40 Uhr FP2 IDM Sportbike

14.50 bis 15.10 Uhr FP2 Pro STK 1000

15.15 bis 15.35 Uhr Q1 FIM Superside WM

15.45 bis 16.05 Uhr Q1 Kawasaki Cup

16.10 bis 16.40 Uhr PreP IDM Superbike

16.45 bis 17.10 Uhr Q1 IDM Supersport

17.20 bis 17.45 Uhr Q1 IDM Sportbike

17.50 bis 18.10 Uhr Q1 Pro STK 1000