IDM Superbike: Wer macht was in der Sommerpause?

Faul am Strand findet man keinen der IDM-Piloten. Die meisten haben einen vollen Zettel mit Dingen, die bis zum nächsten IDM-Event in Assen erledigt sein wollen. Und irgendwo fährt immer einer Motorrad.

Nach den Rennen in Oschersleben und dem Start in die zweite Saisonhälfte haben die Fahrer ein paar Wochen IDM-Pause. Langeweile kommt bei keinem auf. Der eine oder andere verrät, mal lang, mal kurz, was auf der persönlichen To-Do-Liste steht.

Florian Alt

Arbeiten, Sky und Testfahrten.

Lukas Tulovic

Ich bin viel mit Sky Sport unterwegs für die MotoGP (Sachsenring vor Ort, Brünn im Studio in München) und mit Hafeneger Renntrainings als Instruktor (Oschersleben, Hockenheim, Brünn, Most). Zudem hatte ich auch noch ein Event am 22.-23.07. am Nürburgring mit Ducati 4 U. Auch als Instruktor. Da durfte ich dann auch mal die Ducati Serien Motorräder fahren. Dazu bin ich ja auch seit diesem Jahr Trainer für die jungen, deutsch Talente der ADAC Stiftung Sport. Da haben wir am 04. und 05. August noch ein zweitägiges Event in Hockenheim zusammen mit Hafeneger Renntrainings.

Testfahrten sind nicht geplant. Aber dennoch sitze ich viel auf anderen Motorrädern. In Assen ist aber dann das erste Mal wieder auf meiner Ducati. Für Urlaub habe ich leider keine Zeit. Wenn ich nicht am Arbeiten bin, bin ich am Trainieren. Im Dezember, wenn alles durch ist, IDM, MotoGP bei Sky, Hafeneger und ADAC Stiftung Sport, gönne ich mir dafür voraussichtlich dann aber drei Wochen Urlaub irgendwo im Warmen. Ganz nach dem Motto: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Toni Finsterbusch

Bei mir passiert nicht viel. Ganz normal arbeiten, ansonsten ist nicht wirklich was geplant. Paar Tage Urlaub, das war’s dann aber auch schon.

Leandro Mercado

Für mich ist es keine lange Pause. Die Reise geht zu den Acht-Stunden von Suzuka, zusammen mit dem BMW-Stock-Team. Zwischen Oschersleben und Suzuka waren es ein paar Wochen. Aber wirklich frei war da nicht, sondern ich trainiere viel für Suzuka. Denn bei den heißen Bedingungen in Japan wird es ein hartes Rennen. Aber es ist auch schön, die Zeit zuhause zu verbringen. Gemeinsam mit meiner Familie und meinem Sohn. Ich bin da auch noch an ein paar persönlichen Projekten dran. Ferien gibt es erst nach der Saison.

Twan Smits

Während der IDM-Sommerpause haben wir einen ziemlich vollen Terminkalender. Wir haben gerade die Sieben Stunden von Assen hinter uns gebracht, wo wir einen starken zweiten Platz belegt haben. Als nächstes stehen die Acht Stunden von Suzuka der EWC auf dem Programm. Zwischen den Rennen verbringe ich jeden Tag mit Training und Vorbereitungen für die nächste Fahrt auf dem Motorrad. Zusammen mit meinem Fitness-Team Tothepoint arbeiten wir diesen Sommer hart daran, für die zweite Hälfte der IDM-Saison noch fitter und besser in Form zu sein. Wir prüfen auch mögliche Testtage. Noch ist nichts geplant, aber es wäre toll, vor der Fortsetzung der Saison noch ein paar zusätzliche Kilometer zu sammeln.

Kevin und Leon Orgis

Kevin und ich werden bis zum nächsten Rennwochenende in Assen viel Ausdauer und Krafttraining machen und wenn es die Zeit zulässt auch noch ein paar Runden auf unseren Supermotos drehen. Urlaub steht bei uns nicht an, da wir unsere Zeit nutzen möchten, um uns mental und körperlich bestens auf das nächste Rennen vorzubereiten.

Maximilian Kofler

Ich werde trainieren und arbeiten wie immer. Leider keine Zeit für Urlaub.

Martin Vugrinec

Für mich ist die Sommerpause keine richtige Pause. Ich bin immer auf dem Motorrad, sei es zum Training oder als Fahrlehrer in meiner Schule SpiderMartin Racing Courses.

Zwischendurch arbeite ich mit meinem Vater in unserer Werkstatt in Kroatien am Bau von Rennmotorrädern. Wie immer dreht sich bei mir alles um Motorräder und Rennen.

Max Schmidt

Trotz Sommerpause sind meine Tage derzeit gut gefüllt. Urlaub ist vorerst keiner in Sicht.

Denn in der Uni steht die Klausurphase vor der Tür und es wird jede Minute genutzt. Am 28.07 standen gleich zwei Stück für mich an. Nach meiner Teilnahme am Düsseldorf Marathon Ende April steht zwar kein Teilnahme an einem Sportevent im Raum, aber körperlich halte ich mich fit, um die zweite Saisonhälfte in Top-Verfassung anzugehen.

Und zu guter Letzt steht auch noch ein Test im BCC Team im Raum, denn nachdem Andy das ganze Motorrad - nach den Problemen in Oschersleben - einmal durchgecheckt hat, wollen wir sichergehen, dass alles wieder funktioniert und vorbereitet nach Assen fahren.

Sandro Wagner

Meine Sommerpause ist relativ unspektakulär, ich werde Arbeit nachholen, die sich über den ersten Teil der Saison angestaut hat und mich so oft es geht aufs Fahrrad setzen. Ich bin nicht so der Typ für Urlaub, ich genieß es auch mal, am Wochenende zuhause zu sein, wir sind ja während der Saison viel unterwegs.

Chris Beinlich

Ich muss schauen, dass ich mein Budget für die Rest der Saison zusammen bekomme. Meine Triumph ist noch nicht verkauft. Deswegen keine Status-Meldung von mir dieses Jahr.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 139 Punkte Florian Alt (D/Honda)

2. 136 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 101 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 85 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 81 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 72 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 54 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 51 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

10. 45 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 43 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 39 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. 36 Punkte Soma Görbe (HU/BMW

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)