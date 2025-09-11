IDM News: Frust, Kontrolle und eine WM-Platz

Auf dem Nürburgring gingen gleich zwei Titelkandidaten leer aus. In der IDM Superbike gibt es schon vor dem Start Geschenke und die offiziellen Weight Watchers sind in der Eifel fleißig.

Noch sind die Titelentscheidungen in allen drei IDM-Klassen offen. Doch schon am Samstag, den 27.9.2025 könnte sich das auf dem Hockenheimring in der IDM Sportbike und der IDM Supersport ändern. Die großen Jungs müssen bis Sonntag warten.

Frust vor dem Finale

Oliver Svendsen musste am Nürburgring-Wochenende im zweiten Lauf eine herbe Klatsche wegstecken. Lauf 2 endete für den potenziellen Titelkandidaten der IDM Sportbike mit einem Nuller. «Tja, heute habe ich viele Punkte verschenkt», erklärte er nach der Pleite in der Eifel. «Es war einfach das reinste Chaos. Ich bin die Warm-up-Runde gegangen und schon nach wenigen Kurven gestürzt. Ich hatte einen Highsider und habe versucht, zurück an die Box zu fahren, wurde aber ohne Grund vom medizinischen Personal zurückgehalten. Während die anderen Fahrer das Rennen starteten, musste ich mich untersuchen lassen. Letztendlich haben sie nichts gefunden, und nachdem ich die Freigabe erhalten hatte, bin ich direkt zurück zur Box gefahren, wo das Team das Motorrad bereits repariert hatte. Ich bin wieder rausgefahren, um zu versuchen, ein paar Punkte zu holen, die am Ende einen großen Unterschied hätten machen können. Aber leider fehlte uns eine Runde und wir haben keine Punkte bekommen.» Auch sein schärfster Widersacher Inigo Iglesias holte keinen Punkt. «Das einzig Positive ist», so Svendse, «dass wir immer noch nur fünf Punkte zurückliegen. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu fahren, mich vollständig zu erholen und sicherzustellen, dass ich in drei Wochen zu 100 % bereit für Hockenheim bin, damit wir wieder so weitermachen können wie zuvor. Ich bin super enttäuscht, dass ich das Team so im Stich gelassen habe, sie hätten so viel mehr verdient.»

Ducati auf der Waage

Hinter Ducati-Pilot Lukas Tulovic hat sich auf dem Nürburgring im Training zum vorletzten IDM-Event eine schlagkräftige BMW-Armada versammelt, die erst auf der sechsten Stelle von Twan Smits auf der Apreco-Yamaha zerrissen wird. Befremdlich wirkte laut IDM.de für das in Führung liegende Ducati-Team, dass die Panigale V4R zuvor mitten im dritten Freien Training zusammen mit weiteren Motorrädern von den Technischen Kommissaren völlig außerplanmäßig zum Wiegen geordert wurde. Es war nicht das erste Mal, dass die Ducati-Crew von Außen mit technischen Vorwürfen konfrontiert wurde, die bisher nicht der Realität entsprachen und entkräftet wurden. Die Panigale V4R brachte bei der Technischen Abnahme 180 Kilogramm auf die Waage und damit sogar fünf Kilo mehr als das geforderte Mindestgewicht. Die Ducati ist aufgrund ihrer Superbike-Homologation auf exakt 175 Kilogramm festgesetzt.

Erfolg auf der Insel

Der letztjährige IDM Superbike-Champion Ilya Mikhalchik gewinnt auch dieses Jahr weiter. In der Superstock-Klasse der Britischen Superbike Meisterschaft BSB. Zuletzt holte er in Donington Park einen weiteren Doppelsieg. «Ich liebe es immer, auf dieser Strecke zu fahren», bestätigte er, «die Bedingungen waren nicht immer stabil, aber es waren auf jeden Fall unterhaltsame Rennen vor vielen Fans.» Aktuell liegt er mit 309 Punkte in Führung, gefolgt von David Allingham mit 238 Punkten. Zwei Wochenende mit je zwei Rennen har der Ukrainer diese Saison noch vor sich.

Von der IDM zur EWC

Bálint Kovács wollte seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen auch auf dem Nürburgring fortsetzen. Bevor er seinen vierten Platz im Abschlusstraining in einer erfolgreichen Superpole 2 feiern konnte, gab es für den Ungar des Teams Masteroil-alpha-Van Zon-BMW schon die erste schöne Überraschung: «Beim Bol d’or 2025, dem Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft, werde ich das mehrfacher Stock-Rennsieger-Team Champion Tecmas Racing Team verstärken. Ich danke MRP für das Vertrauen und freue mich schon sehr auf das Rennen.» Doch erst standen am Sonntag die beiden IDM Superbike-Läufe aufs Kovács Zettel, der sich in allen Trainings im dichten Feld unter den Top-Fahrern hatte behaupten können. Auch am Sonntag war der Ungar stets in den Kampf um einen Podestplatz dabei und konnte bei dem von den Top-Fahrern angeschlagenen Tempo gut mithalten. Mit den Plätzen 6 und 5 gab es zwar keinen Pokal, aber in der Gesamtwertung machte er kurz vor dem Finale noch eine Platz gut.