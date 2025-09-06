Mohr mit P1 in der Superpole 1 zurück im Spiel

Der Österreicher ist nach der Unfallpause wieder am Start. Nach Platz 1 in der Superpole 1 geht es in der Superpole 2 weiter. Marco Fetz und Max Schmidt begleiteten ihn am Nürburgring dabei.

Acht Piloten der IDM Superbike machten sich am Samstagmittag auf den Weg in die Superpole 1. Dort galt es unter die Top-3 zu kommen, um gleich im Anschluss in der Superpole 2 um die besten Startplätze zu kämpfen. 15 Minuten Trainingszeit ließen nicht viel Platz für Spielereien.

Isaac Vinales, Marco Fetz und Jan Mohr fuhren gleich in ihrer jeweils ersten gezeiteten Runde 1.25er-Runden. Max Schmidt bog nach der ersten Runde gleich wieder in die Box ab, Milan Merckelbagh tat es ihm gleich. Fetz beendete derweil seine zweite Runde mit einer 1.25,187 min.

Zur Halbzeit war Maximilian Kofler kurzzeitig alleine auf der Strecke, alle anderen waren in der Box, und schob sich an Mohr und Vinales vorbei auf den zweiten Platz. Vinales wäre damit auf Rang 4 und damit raus aus der möglichen Superpole 2. Mohr und Merckelbagh machten sich fünf Minuten vor der Zielflagge wieder an die Arbeit.

Max Schmidt hieß der nächste Führende, er hatte Fetz eine Zehntel abgeknöpft und sich somit auf Platzt 1 gefahren. Ein weiteres Zehntel hatte er auf Kofler gutgemacht, der damit das Trio vervollständigte. In den letzten Minuten waren die acht Superbike wieder allesamt auf der Strecke vertreten.

Der erste mit einer 1.24er-Zeit war dann Jan Mohr, der nach langer Unfallpause wieder dabei war und mit seiner SWPN-BMW eine 1.24,856 min schaffte. Kofler erlebte das Ende des Trainings in der Box, nichts wurde es für ihn als Viertem mit der Superpole 2.

Diese Ehre schnappten sich Mohr, Schmidt und Fetz. Während sich alle Piloten verbesserten, Mohr gleich um eine Sekunde, blieb Isaac Vinales bei seiner Zeit.

Ergebnis IDM Superbike Superpole 1

1. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.24,856 min

2. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,001 min

3. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,187 min

4. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,190 min

5. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,480 min

6. Isaac Vinales (SP/Kawasaki) 1.25,481 min

7. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,870 min

8. Sandro Wagner (D/BMW) 1.26,124 min