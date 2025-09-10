Jan-Ole Jähnig (BMW): Nach Reihe 1 Frust im Rennen

Bei der IDM Superbike auf dem Nürburgring glänzte der BMW-Pilot des Teams GERT56 mit der ersten Startreihe. Doch am Ende musste Jan-Ole Jähnig nach den zwei Läufen ohne Pokal nach Hause fahren. Letzte Chance: Hockenheim.

Im Training der IDM Superbike ist Jan-Ole Jähnig inzwischen eine Bank. Auf dem Nürburgring gingen die Rennen neben Lukas Tulovic und Hannes Soomer für Jähnig aus der ersten Startreihe los. Er verpasste um überschaubare 0,050 Sekunden den zweiten Startplatz.

Im ersten Rennen sah man vom BMW-Piloten nach dem Start nicht mehr wirklich viel. Im Ziel landete er auf Platz 9. Im zweiten Lauf rackerte sich Jähnig noch auf den siebten Platz. Wirklich genug waren ihm die beiden Top Ten-Plätze nach seinem flottem Training nicht.

«Ich bin mit dem Wochenende nicht so richtig zufrieden, da hatte ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet», gab er dann auch zu. «Vor allem, nachdem es am Freitag wirklich gut los ging mit dem Qualifying. Wir hatten auch Rennsimulationen eingelegt und die waren auch sehr gut und deutlich schneller als das, was wir dann im Rennen zeigen konnten.»

«Da bin ich schon sehr gefrustet, dass das dann nicht so schnell war, wie ich mir das vorgenommen hatte», so sein Kommentar. «Aber ich denke, das müssen wir jetzt einfach abhaken und nach vorn schauen. In Hockenheim werden wir das besser machen und uns mehr auf das Rennen konzentrieren und weniger auf das Qualifying. Einfach weiter machen.»

Ergebnis IDM Superbike Superpole 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.23,856 min

2. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.23, 987 min

3. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.24,037 min

4. Bálint Kovács (H/BMW) 1.24,081 min

5. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,108 min

6. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.24,161 min

7. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,360 min

8. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.24,415 min

9. Florian Alt (D/Honda) 1.24,593 min

10. Soma Görbe (H/BMW) 1.24,708 min

11. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,710 min

12. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,057 min

13. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,246 min

14. Kevin Orgis (D/BMW) 1.25,267 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,414 min

16. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,190 min

17. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,480 min

18. Isaac Vinales (SP/Kawasaki) 1.25,481 min

19. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,870 min

20. Sandro Wagner (D/BMW) 1.26,124 min

Ergebnis IDM Superbike Lauf 1

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Hannes Soomer (EST/BMW)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Florian Alt (D/Honda)

6. Bálint Kovács (H/BMW)

7. Twan Smits (NL/Yamaha)

8. Soma Görbe (H/BMW)

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

10. Leon Orgis (D/BMW)

11. Max Schmidt (D/BMW)

12. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

13. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

15. Jan Mohr (A/Yamaha)

16. Isaac Vinales (SP/Kawasaki)

17. Sandro Wagner (D/BMW)

18. Christoph Beinlich (D/BMW)

DNF Kevin Orgis (D/BMW)

DNF Marco Fetz (D/BMW)

Ergebnis IDM Superbike Lauf 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Hannes Soomer (EST/BMW)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Florian Alt (D/Honda)

5. Bálint Kovács (H/BMW)

6. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

8. Twan Smits (NL/Yamaha)

9. Kevin Orgis (D/BMW)

10. Leon Orgis (D/BMW)

11. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. Max Schmidt (D/BMW)

13. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. Jan Mohr (A/Yamaha)

15. Isaac Vinales (SP/Kawasaki)

16. Sandro Wagner (D/BMW)

DNF Marco Fetz (D/BMW)

DNF Soma Görbe (H/BMW)

DNF Toni Finsterbusch (D/BMW)

DNF Christoph Beinlich (D/BMW)

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 12 von 14 Rennen

1. 236 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 195 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 168 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 152Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

5. 140 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. 116 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 100 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)

8. 95 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

9. 87 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

10. 63 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

11. 63 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. 54 Punkte Soma Görbe (H/BMW)

13. 50 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. 43 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

15. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 27 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 20 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

18. 16 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 6 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)