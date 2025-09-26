IDM Hockenheim 2025: Der Plan am Freitag

Knapp zehn Stunden Action gibt es am ersten Tag des IDM-Finales 2025 auf der Strecke zu sehen. Der Grundstein für die Titelentscheidungen für Samstag und Sonntag wird dabei gelegt.

Voller als voll ist das Programm beim IDM-Finale. Neben den drei IDM-Solo-Klassen kommen im Rahmenprogramm die Pro Superstock 1000, der Twin und der ADAC Junior Cup und erstmals die belgische WBB-Challenge zum Zug.

Der Fan-Walk und Probefahrten

Im badischen Motodrom gibt es auch abseits der Rennstrecke einiges zu sehen, angefangen bei den Merchandising-Ständen bis hin zu Probefahrten der neuesten Modelle von verschiedenen Herstellern wie BMW, Ducati, Honda und Kawasaki. Schon im Vorfeld kann man im Internet den gewünschten Termin buchen. Dann Motorradbekleidung und Führerschein mitbringen und es kann losgehen.

Die Ticket-Regeln

Jedes Eintrittsticket beinhaltet ein Rund-um-Erlebnis und obendrauf auch den exklusiven Zugang ins Fahrerlager und zum Fan-Walk vor den Boxen. Das Alles gibt es für 10,00 Euro für das Freitagsticket, 30,00 Euro als Samstagseintritt und 40,00 Euro für den Sonntag. Sparen lässt sich mit dem Wochenendticket für 55,00 Euro. Es gilt für alle Tage. Für Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Der Stream

Am Samstag muss man noch ohne Bewegt-Bilder klarkommen. Verfolgen kann man den langen Trainingstagen per Live-Streaming von Anbieter Bike Promotion. Anschließend gibt es die vollständigen Ergebnisse zum Nachlesen.

Das Wetter

In den vergangenen Jahren hatte sich die IDM in der Regel das letzte Sommer-Wochenende als Final-Termin auf dem Hockenheimring gesichert. Und hatte dabei oftmals Glück mit dem Wetter. Da es allerdings m Vorjahr durch das vorangegangene Glücksgefühle-Festival von Lukas Podolski und den im Dauerregen stattfindenden Abbau und Abtransport zu einer erheblichen Verschmutzung der Strecke gekommen war, legte man in diesem Jahr eine extra Woche dazwischen und ist nun am ersten Herbst-Wochenende unterwegs. Als kleinen Vorgeschmack gab es wegen heftigem Dauerregen am Mittwoch und Donnerstag eine Wetterwarnung des deutschen Wetterdienstes. Das Wetter am Freitag: In Hockenheim bleibt vormittags und auch am Nachmittag die Wolkendecke geschlossen und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 14°C. Abends bleibt der Himmel in Hockenheim grau und es regnet bei Temperaturen von 12 bis 13°C. Nachts regnet es bei Tiefstwerten von 11°C. Mit Böen zwischen 9 und 16 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Freitag, den 26.09.2025

09.00 bis 09.20 Uhr FP1 Twin Cup

09.25 bis 09.45 Uhr FP1 Pro STK 1000

09.55 bis 10.25 Uhr FP1 IDM Superbike

10.30 bis 10.55 Uhr FP1 IDM Supersport

11.05 bis 11.25 Uhr FP1 IDM Sportbike

11.30 bis 11.50 Uhr FP WBB Challenge

12.00 bis 12.20 Uhr FP2 Twin Cup

12.25 bis 12.45 Uhr FP2 Pro STK 1000

13.20 bis 13.45 Uhr FP ADAC JC

13.50 bis 14.20 Uhr FP2 IDM Superbike

14.30 bis 14.55 Uhr FP2 IDM Supersport

15.00 bis 15.20 Uhr FP2 IDM Sportbike

15.30 bis 15.55 Uhr Q1 WBB Challenge

16.00 bis 16.20 Uhr Q1 Twin Cup

16.30 bis 16.50 Uhr Q1 Pro STK 1000

16.55 bis 17.25 Uhr PreP IDM Superbike

17.35 bis 18.00 Uhr Q1 ADAC JC

18.05 bis 18.30 Uhr Q2 WBB Challenge