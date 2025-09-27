IDM Hockenheim 2025: Der Plan am Samstag

Am Samstag brauchen die Fans auf den Tribünen gutes Sitzfleisch. Von 9 bis 18 Uhr ist das Programm auf der Rennstrecke angesetzt. Zum Ausgleich ist der Spaziergang durchs Fahrerlager im Preis drin.

Das Adrenalin steigt im Laufe des Wochenendes merklich. Am Samstag kann es am Nachmittag schon die ersten Titelentscheidungen geben. Vier Rennen sind im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

Was? Wann? Wo?

Öffnungszeiten der Tageskasse: Freitag bis Sonntag ab 08:00 Uhr

Geöffnete Tribünen: Samstag - Südtribüne E, Innentribüne C. Sonntag: Haupttribüne, Südtribüne E, Innentribüne C

Geöffnete Kassen: Samstag und Sonntag - Haupttribüne A, Südtribüne E



Geöffnete Parkplätze Motorräder: Parken im Nahbereich möglich (Zufahrt über die Continentalstraße). PKW: Parken im Nahbereich möglich (Zufahrt über die Continentalstraße) (nach Verfügbarkeit). C3, P1 und P2



Geöffneter Campingplatz: C2 (kostenpflichtig)

Bitte zuhause lassen

- Sperrige Gegenstände (z.B. große Kühltaschen, Fahrräder, Getränkekästen, Klappstühle, Kamerastative, Wanderrucksäcke)

- Kinderwagen sind ausschließlich im Fahrerlager erlaubt, nicht auf den Tribünen

- Professionelles Foto- und Filmequipment (z.B. Kameraobjektive, deren Größe 40cm übersteigt)

- Glasbehälter (z.B. Glasflaschen)

- Pyrotechnische Gegenstände (z.B. Feuerwerkskörper, Fackeln)

- Sprühdosen, ätzende, brennbare oder färbende Substanzen (ausgenommen Deos und Sonnencreme)

- Drogen und Waffen aller Art

- Verfassungsfeindliche, fremdenfeindliche und diskriminierende Darstellungen (Kleidung, Fahnen etc.)

- Drohnen und ähnliche unbemannte Fluggeräte

- Das Mitbringen von Tieren (z.B. Hunde) ist verboten

Der Stream

«Wir sind startklar fürs Saisonfinale und seit Donnerstag-Mittag vor Ort», beschrieb Stephan Kraus als Produktionsleiter von Radio Viktoria die Vorbereitung auf das letzte Rennwochenende des Jahres. «Wir werden wieder 12 Streckenkameras im Einsatz haben und dieses Jahr dann zum zweiten Mal auch wieder unsere Livedrohne. Der Einsatz der Livedrohne ist in Hockenheim auf Grund der hohen Sicherheits-Anforderungen dort sehr aufwendig aber wir haben jetzt alles zusammen.» Gesendet wird ab 15 Uhr. Dieses Mal gibt es am Samstag auch eine Übertragung der Rennen des Twin Cup und der Pro Superstock 1000. Bis dahin kann man sich mit dem kostenlosen Live-Timing von Bike Promotion und den offiziellen Resultaten vergnügen.

Der Sendeplan

15:00 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM SUPERBIKE mit Starting Grid und Polesetter Interview

15:10 Uhr – Pro STK 1000 Cup RACE 1 (race start 15:15 Uhr)

15:50 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 1 (race start 16:00 Uhr)

16:35 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 1 (race start 16:45 Uhr)

17:20 Uhr – Twin Cup RACE 1 (race start 17:25 Uhr)

Das Wetter

In Hockenheim ist von Tagesbeginn bis zum Nachmittag der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Temperaturen von 10 bis 16°C. Am Abend ist es in Hockenheim bewölkt bei Temperaturen von 11 bis 15°C. Nachts sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt und die Temperatur sinkt auf 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 13 km/h erreichen.(Quelle: wetter.com)

Der Plan am Samstag, den 27.09.2025

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Sportbike

09.30 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Supersport

10.00 bis 10.30 Uhr FP3 IDM Superbike

10.35 bis 10.55 Uhr Q2 Pro STK 1000

11.05 bis 11.25 Uhr Q2 Twin Cup

11.30 bis 11.55 Uhr Q2 IDM Sportbike

12.00 bis 12.25 Uhr Q2 IDM Supersport

12.30 bis 12.45 Uhr SP1 IDM Superbike

12.55 bis 13.10 Uhr SP2 IDM Superbike



13.55 bis 14.25 Uhr R1 ADAC JC

14.35 bis 15.05 Uhr R1 WBB Challenge

15.15 bis 15.50 Uhr R1 Pro STK 1000

16.00 bis 16.35 Uhr R1 IDM Sportbike

16.45 bis 17.20 Uhr R1 IDM Supersport

17.25 bis 18.00 Uhr R1 Twin Cup