Jochen Kiefer: «Ich mache mir keine Sorgen»

Das Team Kiefer betritt Neuland und hat sich mit Luca Grünwald und Björn Stuppi für die IDM Superbike 2021 angemeldet. Auch wenn noch nicht alles komplett ist, ist das Team bereit für das erste Renn-Wochenende.

In Hockenheim war das neu zusammengestellte IDM Superbike Team Kiefer erstmals gemeinsam auf einer IDM-Strecke unterwegs. Dort soll, wenn alles nach dem aktuellen Kalender läuft, am 26. September 2021 das IDM-Finale stattfinden. Bei der Hockenheim-Testfahrt der Kiefer-BMW-Piloten Luca Grünwald und Björn Stuppi blieb das Boxen-Tor am ersten Tag geschlossen. Das Wetter war eindeutig zu unwirtlich. Tag 2 gehörte dann ganz den Abstimmungsarbeiten mit der BMW.

«Mein persönlicher Eindruck war», erklärt Teamchef Jochen Kiefer, «dass auf der Strecke viel zu viel los war. Von zehn gefahrenen Runden konnte man vielleicht eine auswerten. Ständig fuhr einer zu einem Turn raus und war gleich wieder da, weil es einen Abbruch gab. So richtig gelohnt hat sich der Ausflug nicht.»

Doch die beiden BMW-Piloten konnte per Internet zumindest ihre aufgehübschten BMW der Öffentlichkeit vorstellen. Kiefer nahm sich derweil noch ein wenig Arbeit mit nach Hause. «Die Elektronik ist eine neue Aufgabe», beschreibt er seinen Job nach jahrelanger Tätigkeit mit dem eigenen Team in der Weltmeisterschaft. «Da liefert schon jede Runde neue Daten über die Traktions- und die Wheelie-Kontrolle oder die Motorbremse.»

Ein weiterer Test ist am kommenden Wochenende noch in Oschersleben geplant. Ursprünglich stand an diesem Datum der Start der IDM 2021 im Kalender, doch der Termine wurde von den Organisatoren auf Grund der Pandemie-Lage und fehlender Genehmigungen durch die Behörden abgesagt. Ein Vorteil ist der nach hinten verschobene IDM-Start für das Kiefer-Team nicht. «Wir waren mit der IDM-BMW bereits vier Tage in Rijeka», schildert Kiefer, «da kamen wir vier Tage ordentlich zum Fahren. Auch nach dem Blick auf Luca Grünwalds Rundenzeiten mache ich mir keine Sorgen. Klar ist die IDM Neuland und wir sind gespannt. Wir haben jetzt noch eine Online-Schulung zum Thema Data-Recording, aber sonst steht alles.»

Noch nicht ganz komplett ist das Ersatzteillager und das Team wartet auf die entsprechende Lieferung. «Auch bei der Bremse warten wir noch auf Teile», erklärt Kiefer, «solange fahren wir mit dem, was da ist. Wir wären für den IDM-Lauf auf dem Lausitzring gerüstet gewesen.»