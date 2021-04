Hertrampf schnappt sich noch Leonov für IDM SBK 2021

Vladimir Leonov und Max Schmidt. Flotte Mischung aus Erfahrung und Newcomer wird bei der IDM Superbike 2021 im Team Hertrampf MO Yamaha am Kabel ziehen. Wegen kurzer Vorbereitungszeit legen sich alle ins Zeug.

Mit Vladimir Leonov verstärkt ein erfahrener Top-Pilot die IDM Superbike Struktur von Teambesitzer Denis Hertrampf. Neben dem Youngster Max Schmidt wird der in Moskau lebende Renn-Routinier auf einer Yamaha R1M im Hertrampf MO Yamaha Racing Team in der höchsten nationalen Liga auf Punktejagd gehen. Leonov blickt bereits auf eine stolze Zweirad-Karriere zurück. «Mehrere Jahre im Grand-Prix- und Superbike-WM-Sport zeugen von großem Talent und professioneller Disziplin», ist der Teamchef überzeugt. «2020 entschied sich der Russe für die IDM und nun, wenn auch erst kurz vor Saisonbeginn, ganz bewusst für unser mit Yamaha kooperierendes Team.»

Im Vorjahr konnte Leonov mit einer BMW in jedem Rennen der IDM Superbike punkten und belegte bei seinem IDM-Einstieg in der von Ex-GP-Pilot Jonas Folger geprägten Corona-Saison den fünften Platz. Mit 33 Jahren befindet sich Leonov im besten Racing-Alter und wird zugleich in der Lage sein, seinen 18-jährigen Teamkollegen Max Schmidt auf dem Weg zum erfolgreichen Superbiker zu unterstützen.

«Ich freue mich sehr», so Hertrampf, «einen Fahrer mit der Qualität von Vladimir Leonov im Team willkommen zu heißen. Dass sich die Zusammenarbeit mit ihm sehr kurzfristig entwickelt hat, stellt uns zwar vor eine deutlich größere organisatorische Herausforderung, dennoch betrachten wir die Situation natürlich als Gewinn für unser Team. Es gilt nun, in wenigen Wochen das Equipment für zwei Piloten in bester Qualität vorzubereiten. Das geht in der Kürze der Zeit nur mit einem sehr gut aufgestellten Netzwerk, das wir zum Glück ausnahmslos auf unserer Seite haben. Mein Dank gilt daher schon jetzt allen Partner für die Unterstützung und motivierende Zusammenarbeit. Das ganze Team wird von unserem starken Neuzugang profitieren. Die Idee, Max Schmidt zum top Superbike-Piloten aufzubauen, unterstützt Vladimir zu 100%. Er wird helfen und unterstützt den Datenaustausch und eine offene Zusammenarbeit.»

Vor dem ersehnten Saisonauftakt auf dem Lausitzring stehen für das gesamte Team stehen in der neuen Konstellation am 18. und 19. April wichtige Testtage in Hockenheim an. Am ersten Maiwochenende heißt es dann für das, mit einem sehr jungen Top-Talent sowie einem gestandenen Spitzenfahrer, bestens aufgestellte Hertrampf MO Yamaha Racing Team: «The race is on!»