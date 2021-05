Benny Wilbers: Zum 69. in Oschersleben

Mit seinem IDM Superbike-Team und den Fahrer Florian Alt und Marco Fetz will der Teamchef um den Titel kämpfen. Er selbst ließ seine Firma in Nordhorn am Freitag alleine und feierte seinen Geburtstag an der Strecke.

Als seine beiden Schützlinge in der IDM Superbike, Florian Alt und Marco Fetz, während des Freien Trainings in Oschersleben beim Auftakt 2021 ordentlich am Gasgriff der BMW M, bzw. S 1000 RR kurbelten, genoss der Teamchef nicht nur die schnellen Runden, sondern auch seinen Geburtstag. Gepflegte 69 Jahre alt ist der in den Niederlanden geborene und in Nordhorn beheimatete Wilbers geworden. Die Tochter seines Chefmechanikers Burkhard Stember hatte sogar einen Kuchen im teameignen Truck gezaubert.

«Ich bin da, wo ich hingehöre», erklärte er von seinem Stammplatz in der Box aus. «Ich bin ja quasi an der Rennstrecke aufgewachsen.» Das erste Mal selber auf und nicht nur an der Strecke war Wilbers im Jahr 1972, vor 49 Jahren, mit einer MBA 125. Seitdem ist viel Zeit vergangen und viel passiert. «An der Rennstrecke gefällt es mir immer noch», versichert er. «Aber auch zuhause gefällt es mir. Ich habe eine tolle Familie.» Die Söhne Noah und Max sind inzwischen 17 und 10 Jahre alt.

Auch mit seinen Fahrern war Wilbers am Geburtstag zufrieden. Im zweiten Freien Training lieferte Alt die zweit- und Fetz die sechstschnellste Zeit ab. Während Alt als einer der Titelkandidaten damit voll im Plan ist, überraschte Nachwuchspilot Fetz auf der S-BMW. «Er ist ein toller Typ, das ist eine tolle Familie und er hat echt Talent», lobt Wilbers.

Seine persönlichen Geburtstagwünsche hat Wilbers schnell aufgezählt. «Was will man mit 69», so die rhetorische Frage. «Gesund bleiben natürlich. Und das Alles so weiterläuft. Mit der Familie, mit der Firma. Ich hoffe jetzt, dass meine Frau noch nach Oschersleben kommt und ansonsten ist alles gut.»