Bastien Mackels – ein stiller IDM-SBK-Titelkandidat

Der Belgier ist kein Freund von großem Tamtam, er zieht lieber sein Ding durch und gibt die Antwort auf der Strecke. In Sachen IDM Superbike-Titel 2021 steht Bastien Mackels auf jeden Fall auch mit auf dem Zettel.

Das letzte Jahr war aus sportlicher Sicht nicht die perfekte Saison für Bastien Mackels. Der Belgier hatte beim Team Bayer Bikerbox angeheuert und mit der Yamaha R1 von Techniker Sepp Buchner ein potenzielles Gewinner-Motorrad unterm Hintern. Doch Mackels hatte das Pech an den Hacken kleben. Bis auf die verwertbaren Ergebnisse am Sachsenring waren die restlichen Rennen der auf insgesamt vier Veranstaltungen geschrumpften Corona-Saison 2021 zum Vergessen. Die Saison endete für Mackels vorzeitig am Lausitzring, nachdem er sich bei einem Sturz im zweiten Freien Training die rechte Mittelhand gebrochen hatte.

Jetzt will der Belgier, der lange Jahre auch mit einer BMW in der IDM unterwegs gewesen war, neu durchstarten. Mit dem Team SWPN aus den Niederlanden hat er ein neues Zuhause gefunden und berichtet kurz vor dem Start in die Saison, was bei ihm so läuft.

SPEEDWEEK.com: Wenn du an das letzte Jahr denkst, was sind deine persönlichen Erinnerungen?

Bastien Mackels: «Das letzte Jahr war kompliziert für mich und für alle anderen, ich hatte viele Erwartungen und es ging alles zu schnell zu Ende.»

Ist deine rechte Hand wieder in Ordnung?

«Meiner Hand geht es gut, ich habe viel Physiotherapie gemacht, um mich richtig zu erholen, ich bin jetzt wieder bei 100%.»

Im Winter war es ziemlich ruhig um dich. Was hast du so gemacht?

«Es war ein langer Winter, manchmal fühlt es sich in diesen Tagen immer noch wie Winter an. Ich habe wie jeden Winter gearbeitet und trainiert, hauptsächlich auf dem Fahrrad. Die Motocross- und Supermoto-Strecken waren in Belgien nicht zugänglich.»

Jetzt wird es also das SWPN-Team. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

«Der Teammanager Frank Brouwer und ich kannten uns schon vorher, aber das SWPN-Team fuhr immer mit niederländischen Fahrern. Da dieses Jahr Yamaha Niederlande zu Yamaha Benelux wurde, war es dem SWPN-Team möglich, mit einem belgischen Fahrer zu fahren. Wir alle sprachen miteinander darüber und das Gefühl war direkt gut, wir beschlossen, zusammenzuarbeiten.»

Was sind deine persönlichen Erwartungen an die neue IDM-Saison?

«Das Ziel des Teams und unserer Zusammenarbeit ist das gleiche, wir wollen um den Titel kämpfen. Ich denke, wir haben das Potenzial, in dieser Saison sehr gut abzuschneiden, wir freuen uns auf das erste Rennen.»

Du hast auch einen Vertrag für die Langstrecken-Weltmeisterschaft? Der IDM-Lauf in Most überschneidet sich mit dem EWC-Lauf in Le Mans. Was sind deine Pläne?

Ja, ich habe mich auch für diese Saison für Langstreckenrennen eingeschrieben, normalerweise könnte ich an jedem Rennen in beiden Meisterschaften teilnehmen, aber leider hat sich der Kalender geändert, so dass ich mich entscheiden muss. Für mich war die Sache klar, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, meine Priorität ist die IDM Superbike-Meisterschaft, ich werde in Most und am Nürburgring bei der IDM dabei sein.»

Dieses Wochenende starten wir mit der IDM in Oschersleben. Bist du bereit, loszulegen?

«Ich freue mich darauf, mich mit meinem Team zu treffen, um die Meisterschaft zu beginnen, Oschersleben ist eine meiner Lieblingsstrecken in der Meisterschaft, auf der ich schon oft gut abgeschnitten habe. Es wäre schön, wenn das Wetter sonnig ist, aber wenn es regnet, dann wird es auch gut für mich sein, schließlich kann man sich das Wetter nicht aussuchen, aber man kann auf jeden Fall das Rennen genießen.»