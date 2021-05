IDM Superbike: Wer wird 2021 der neue Chef im Ring?

IDM Superbike: Wer wird der neue Chef im Ring?

Die IDM Superbike 1000 ist die Königsklasse der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Sie lebt von der hohen Fahrer-Qualität und dem harten Kampf der Marken ums Prestige. In der IDM treffen Superbikes von BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha aufeinander. Das Reglement der Klasse ist an die internationalen FIM Stocksport-Regeln angelehnt, erlaubt aber einige Freiheiten.

Der größte Unterschied besteht in der Elektronik und dem Data-Recording. Außerdem sind Feinheiten an Motor und Fahrwerk gestattet. Gefahren wird ausschließlich auf Slicks oder Regenreifen von IDM-Einheitsausrüster Pirelli. Mit dem Diablo Superbike kommen in der IDM die gleichen Reifen zum Einsatz wie in der Superbike-Weltmeisterschaft. Neu in der IDM ist in dieser Saison die Verwendung des Einheits-Rennbenzins von ETS.

Für Spannung ist nach dem Ausstieg des dominanten Vorjahresmeister gesorgt. Erkämpft Ilya Mikhalchik 2021 auf BMW in diesem Jahr seinen dritten IDM-Titel? Der Schweizer Dominic Schmitter (Yamaha) lauert als Dritter des Vorjahres auf seine Chance. Wie gut kann sich IDM-Supersport-600-Meister Luca Grünwald in Szene setzen, der mit dem Ex-GP-Team Kiefer Racing auf einer BMW aufsteigt? Auch Florian Alt auf der Wilbers-BMW will um den IDM-Titel kämpfen. Kawasaki Weber Motos setzt auf die Fahrkünste des Franzosen Valentin Debise und Pro-Superstock-Cup-Sieger Nico Thöni. Honda baut mit dem Team HRP von Jens Holzhauer und dem italienischen Routinier Alex Polita auf Konstanz.

Teilnehmer IDM SBK 2021

#4 Ricardo Brink (NL), BMW

#5 Jan Mohr (A), BMW

#6 Marco Fetz (D), BMW

#7 Kamil Krzemién (PL) BMW

#9 Dominic Schmitter (CH), Yamaha

#11 Leon Langstädtler (D), BMW

#17 Tim Eby (D), BMW

#23 Valentin Debise (F), Kawasaki

#25 Max Schmidt (D), Yamaha

#32 Marc Moser (D), Yamaha

#33 Nico Thöni (A), Kawasaki

#36 Marc Neumann (D), BMW

#37 Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

#41 Philipp Steinmayr (A), Yamaha

#43 Luca Grünwald (D), BMW

#53 Alex Polita (I), Honda

#55 Pepijn Bijsterbosch (NL), BMW

#56 Toni Finsterbusch (D), BMW

#65 Vladimir Leonov (RUS), Yamaha

#66 Florian Alt (D), BMW

#73 Christof Höfer (D), BMW

#85 Björn Stuppi (D), BMW

#90 Bartlomiej Lewandowski (PL), BMW

#91 Bastien Mackels (B), Yamaha

Julian Puffe (D), BMW