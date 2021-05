IDM SBK: Glöckner muss pausieren, Puffe rückt nach

Lucy Glöckner wird aus gesundheitlichen Gründen nicht die komplette Saison der IDM bestreiten, sondern sich auf ausgewählte Wildcard-Rennen beschränken. GERT56 nennt auf Glöckners Wunsch Julian Puffe nach.

Lucy Glöckner hat aufgrund gesundheitlicher Probleme ihren Start in Deutschlands höchster Motorradrennsport-Klasse, der IDM Superbike 1000, für die Saison 2021 als Permanentstarterin zurückgezogen. Die Krumhermersdorferin strebt dennoch einige Wildcard-Einsätze auf der neuen GERT56 BMW M 1000 RR an. Zunächst aber stehen in den kommenden Wochen für die schnellste Superbikerin der Welt zahlreiche Gesundheitschecks auf dem Programm. Glöckner informierte bereits letzte Woche ihr Team und gemeinsam wurde ein Fahrplan für die Zukunft entwickelt. Sie selbst schlug vor, den als Test- und Entwicklungsfahrer und Wildcard-Piloten an Bord des Teams geholten Ex-IDM-Vizemeister Julian Puffe als Permanent-Pilot für GERT56 einzuschreiben.

«Es tut mir wahnsinnig leid», erklärt Glöckner, «und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht habe. In den letzten Wochen habe ich beim Training bei mir einen Leistungseinbruch bemerkt, den bislang weder ich, noch meine Ärzte erklären können. Das geht von Atemnot über Krämpfe und Herzstolpern, bis hin zu den berühmten ‚Sternen sehen‘. Ich möchte aber auf der Strecke weder eine Gefahr für mich, andere, noch für mein Team sein. Ich habe lange mit unserem Teamchef Karsten ‚KW‘ Wolf gesprochen und bei ihm stehen Mensch und Gesundheit ebenfalls an erster Stelle. Er hat mir gesagt, dass mein Motorrad immer bereitstehen wird, sobald wir mit meinen Ärzten die Ursachen für all das herausgefunden haben. Dieser Rückhalt gibt mir unheimlich Kraft und nimmt auch gleichzeitig mein schlechtes Gewissen und mir auch den Druck, den ich mir selbst

dennoch gemacht habe. Es ist die richtige Entscheidung, das weiß ich, und ich hoffe, dass die ganzen Untersuchungen schon bald ein Ergebnis zu Tage bringen, damit die Lucy wieder die Lucy ist und angreifen kann.»

Auch Finsterbusch fällt aus

Glöckner und GERT56 haben zusammen einiges erreicht, darunter den Vize- Weltcup-Titel in der FIM Endurance World Championship Superstock, sowie den Klassensieg bei den 24-Stunden von Le Mans. Für den Saisonauftakt in Oschersleben muss Toni Finsterbusch ebenfalls pausieren. Er hatte sich beim Training am Fuß verletzt. Daher wird GERT56 mit zwei von vier geplanten Bikes am Start sein – Julian Puffe in der Superbike 1000 und Rico Löwe im ProSuperstockCup.

«An erster Stelle hat bei GERT56 schon immer der Mensch und die Familie eines jeden Einzelnen gestanden – Gesundheit ist unser aller wichtigstes Gut», ist Wolf überzeugt. «Natürlich war Lucys Anruf ein Schock, denn damit hatten wir so kurz vor Saisonstart nicht gerechnet. Dennoch stehen wir alle im Team geschlossen hinter ihr und wann immer Lucy wieder angreifen will, wird ein Motorrad für sie in unserer Box stehen. Da wir mit Julian Puffe bereits unseren noch nicht genesenen Toni Finsterbusch in Oschersleben ersetzen mussten, hatte sich nun im Gespräch mit Lucy ergeben, ‚Puffi‘ doch für die gesamte Saison 2021 nachzunennen und mit Lucy eben ein paar Wildcards anzustreben, sobald sie wieder genesen und fit ist. Wir alle drücken ihr die Daumen und hoffen, Lucy bald wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an das Motorrad action team mit Nadine Erdle und Normann Broy, die sich in den letzten Tagen sehr für uns ins Zeug gelegt und erst Julian zum Gaststart nachgemeldet und dann zum Permanentpiloten umgemeldet haben. Normann hat mich mehrfach zurückgerufen und all meine Fragen beantwortet, die Organisation und Hilfsbereitschaft in der IDM ist echt top.»