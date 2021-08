Spielberg: IDM-Doppelsieg für Alt, Vorteil Mikhalchik

Das Finale auf dem Hockenheimring Ende September dürfte es in sich haben. Am Red Bull Ring gewinnt Florian Alt vor Ilya Mikhalchik. Rang 3 schnappte sich Luca Grünwald mit der Kiefer-BMW. Entscheidung bleibt offen.

Reverse Grid hieß erneut das Motto und mit Valentin Debise nahm der Viertplatzierte aus Rennen 1 auf der Pole Position Platz. Auch noch in Reihe 1 fanden sich Toni Finsterbusch und Vladimir Leonov wieder. Reihe 2 ging an Julian Puffe, den Österreicher Nico Thöni und den Belgier Bastien Mackels. Die Sieger aus Rennen 1 landeten in Rennen 2 in der dritten Reihe: Ilya Mikhalchik, Markus Reiterberger und Laufsieger Florian Alt als Neunter.

Supersoft hatten sich die Top-Piloten in Sachen Reifen rausgesucht. Debise schnappte sich die Führung, Mikhalchik bretterte durchs Feld auf Platz 2 und Reiterberger blieb quasi auf dem Fleck stehen und reihte sich auf Platz 19 wieder ein. Sturz hieß es bei Max Schmidt, technische Probleme beendete das Renne von Julian Puffe.

Nach drei Runden hieß die Reihenfolge: Mikhalchik, Debise, Alt, Finsterbusch, Leonov und Luca Grünwald. Die Verfolger wurden von den beiden Österreichern Nico Thöni und Philipp Steinmayr angeführt, die von Mackels aufgemischt wurden. Nach einem Schnitzer von Mikhalchik in der Spitzkehre ging Debise wieder nach vorn, doch der Ukrainer holte sich die Führung in der Jochen-Rindt-Kurve wieder zurück. Kurz später war es wieder Debise, der die Spitze übernahm.

Eine Runde später setzte sich plötzlich Alt in Turn 1 an die erste Position. Mikhalchik nur noch Dritter. In Runde 6 folgte die Attacke auf Debise und der Ukrainer setzte zur Verfolgung von Alt an. Durch das Hin und Her an der Spitze blieben auch Finsterbusch, Grünwald und Leonov noch dran. Vier Sekunde Rückstand hatten inzwischen die Verfolger, die von Mackels angeführt wurden. In der Box war Julian Trummer gelandet, Kevin Sieder war abgeflogen. Markus Reiterberger hatte unterdessen Platz 11 erreicht.

Alt und Mikhalchik machten gemeinsame Sache und ließen die Konkurrenz mit 1.28er-Zeiten hinter sich. Umso härter verlief die Schlacht um Platz 3 zwischen Debise, Grünwald und Finsterbusch. Bei noch sechs zu fahrenden Runden ließ auch das BMW-Duo an der Spitze ordentlich die Muskeln spielen. Nach 12 Runden verschwand kurz Reiterberger von der Bildfläche. Mit einer Runde von 1.39,5 war der Bayer auf Platz 14 gestrandet.

In den letzten Runden packte Alt noch eine Schippe drauf und war drei Zehntel schneller als Mikhalchik unterwegs. Zwei Runden vor Schluss zwängte sich Grünwald an Debise vorbei auf den dritten Platz. In dieser Reihenfolge landete das Trio dann auch im Ziel. Debise richtete als Vierter eine Beschwerde Richtung Rennleitung, da ihn Grünwald seiner Meinung nach bei gelber Flagge überholt hatte.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Florian Alt

2. Ilya Mikhalchik

3. Luca Grünwald

4. Valentin Debise

5. Toni Finsterbusch

6. Vladimir Leonov

7. Bastien Mackels

8. Jan Bühn

9. Nico Thöni

10. Philipp Steinmayr

11. Marc Moser

12. Pepijn Bijsterbosch

14. Kamil Krzemien

15. Markus Reitberger

16. Gerold Gesslbauer

17. Sandro Wagner

18. Daniel Kartheininger

19. Tim Eby

20. Marc Neumann