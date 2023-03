Bálint Kovács wird Teamkollege von Anthony West

Mit dem Team BCC-alpha-Van Zon-BMW will sich der Ungar erstmals in der IDM Superbike beweisen. Mit dem slowakischen Yamaha MACO Racing Team führt sein Weg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Neu im Team von Werner Daemen und Andreas Gerlich und auch neu in der IDM Superbike ist der Ungar Bálint Kovács. In den letzten beiden Jahren hat der Ungar Erfahrungen bei der Spanischen Superbike-Meisterschaft, bei der Alpe Adria und bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft gesammelt. Gefördert wird Kovács unter anderem auch von der ungarischen Regierung und dem ungarischen Verband.

«Ihre Unterstützung bedeutet mit sehr viel», wendet sich Kovács an seine Förderer und Sponsoren. «Ich habe den Vorteil, dass ich viele Strecken kenne, da ich zwei Jahre lang im Suzuki-Cup in Deutschland gefahren bin. Ich muss eine neue Motorrad-Marke kennenlernen, denn ich habe bisher nur wenige Runden mit BMW gedreht. Natürlich werde ich die Gelegenheit haben, das Motorrad vor dem Beginn der Meisterschaft zu testen. Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Es ist schon lange her, dass ein ungarischer Fahrer einen Werksvertrag bekommen hat, das ist ein wirklich außergewöhnliches Gefühl. Ich sehe der Saison mit Zuversicht entgegen und halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich in der zweiten Saisonhälfte auf dem Podium stehen kann.»

«Das ist schon eine ganz besondere Herausforderung für mich», urteilt er über seinen IDM-Einstieg. «Die Superbike-Kategorie ist nochmal eine andere Liga als der Suzuki-Cup damals. Ich fühle mich sehr glücklich, in die IDM mit dem bestmöglichen Team aufzusteigen, und ich bin wirklich glücklich, weil sie mein Potenzial sehen. Ich freue mich darauf, die neue BMW auszuprobieren und in die neue Saison zu starten, bis dahin versuche ich, meine bestmögliche Form zu erreichen.»

Doch damit ist auch bei dem Ungarn noch nicht Schluss. «Auf einer Pressekonferenz an der Széchenyi István Universität in Győr wurde bekannt gegeben, dass ich als fester Fahrer für das slowakische Yamaha MACO Racing Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an allen Rennen teilnehmen werde, bei denen das Team antritt. Als Fahrer des H-Moto Teams freue ich mich auf eine der aktivsten Jahre meiner Karriere, BMW in der IDM plus Yamaha in der EWC, eine erfolgreichsversprechende Kombination im Jahr 2023.»

Gemeinsam mit Kovács treten der Australier Anthony West und der Franzose Enzo Boulom in dem slowakischen Team an. «Die Zusammensetzung des Teams hat großes Potenzial, alle drei Fahrer haben bereits mit uns gearbeitet, so dass wir wissen, worauf wir uns einlassen», sagte der Besitzer des Maco Racing Teams Martin Kuzma. «Wir wollen auf jeden Fall auf den besten Ergebnissen unseres Teams aufbauen. Unser Ziel ist es, diese noch zu verbessern.»