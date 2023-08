IDM Red Bull Ring: Der Zeitplan am Samstag

Nass ging es am Freitag bei den Trainings der IDM-Klassen, im Rahmenprogramm und der Superside-WM zu. Und genauso nass wird es wohl auch am Samstag werden. Auf der Strecke ist trotzdem viel los.

Immerhin sehen die Wettervorhersagen für den Sonntag ein wenig besser aus. Aber so wie es aktuell scheint, müssen die Fahrer am Red Bull Ring nach dem verregneten Freitag auch am Samstag erneut auf Tauchstation gehen.

Auf der Service Road

«Du fragst dich, was eine Service Road Tour ist», fragen die Verantwortlichen am Red Bull Ring. «Antwort: Ein „Once in a lifetime“-Erlebnis, das dir für immer in Erinnerung bleiben wird. Auf bereitgestellten Fahrzeugen geht es für dich auf der Service Road um den Red Bull Ring. Nur wenige Meter von dir entfernt, heizen die Rennfahrer über die Strecke. An ausgewählten Fotopoints hast du die Gelegenheit, diese aus nächster Nähe zu fotografieren. Dabei kommst du den Piloten so nahe wie sonst nur die Streckenposten, professionelle Fotografen und wenige Auserwählte.» Auch an diesem Wochenende, wenn die IDM in der Steiermark zu Gast ist, kann man diese Gelegenheit nutzen. Samstag: ab 10:00 Uhr bis 16:45 Uhr, Sonntag: ab 10:00 Uhr bis 17:15 Uhr.»

Die Anreise

Von Wien: Über die A2 Richtung Graz - S6 Richtung Bruck/Mur/Semmering/Neunkirchen West - Knoten St. Michael - Wechsel auf die S36 Richtung Klagenfurt/Knittelfeld/Judenburg; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg – 1. links abbiegen, 2. links abbiegen auf die L503, nach ca. 2 km rechts abbiegen – Rennstrecke.

Von Graz: Über die A9 Richtung Salzburg; Knoten St. Michael, Wechsel auf die S36 Richtung Klagenfurt/Knittelfeld/Judenburg; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg.

Von Klagenfurt: Über die A2 Richtung Graz/Wien; Abfahrt Bad St. Leonhard Richtung Zeltweg; B78 Richtung Zeltweg; S36 Richtung Graz/Wien; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg.

Von Salzburg: Über die A1 Richtung Wien/Linz - Knoten Voralpenkreuz Richtung Graz auf die A9 - Knoten St. Michael, Wechsel auf die S36 Richtung Klagenfurt/Knittelfeld/Judenburg; Ausfahrt Zeltweg Ost/Spielberg.

Der Live-Stream

Nach den technischen Herausforderungen beim IDM-Lauf am Schleizer Dreieck, sind die Gegebenheiten rund um den Red Bull Ring für die Crew vom Team Radio Viktoria und deren Live-Stream ein wenig komfortabler. «Auch vom Red Bull Ring werden wir wieder alle Rennen der IDM sowie die NTC-Rennen und die beiden Sidecar WM Läufe im Livestream zeigen», berichtet der Produktionsleiter Stephan Kraus. «Der deutsche Stream läuft wieder auf dem YouTube Chanel von MOTORRAD. Am Mikro sind an diesem Wochenende Danijel Peric, Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach. Für die Rennen der Sidecar-WM gibt es auf dem Youtube Chanel auch noch einen zusätzlichen englischen Livestream. Dieser wird kommentiert von Adam Weiler. Unsere Livedrohne können wir leider auf Grund von gesetzlichen Bestimmungen in Österreich nicht einsetzten. Das Renngeschehen wird aber wie gewohnt von insgesamt zehn Streckenkameras eingefangen.» Gesendet wird am Samstag ab 14.05 Uhr.

Die Bullen-Homebase

Wer nach Anfahrt, Eintritt und Bratwurst plus Kaltgetränk noch Geld übrig hat, kann das im Fan-Shop der Strecke loswerden. Es gibt alles, was man braucht oder auch nicht. Unter anderem gibt es kleine Asphaltstücke einzelner Kurven. Zu finden im Shop direkt im Eingangsbereich des Red Bull Wing. Auch im Angebot sind die Event-Plakate des Österreich GP von 1969 bis 2019 in der exklusiven Sammler-Edition. Geöffnet täglich bis 18 Uhr.

Das Wetter

In Zeltweg regnet es von morgens bis zum Nachmittag bei Werten von 13 bis zu 17°C. Am Abend ist es in Zeltweg bedeckt bei Werten von 14 bis zu 16°C. In der Nacht bleibt es bedeckt bei einer Temperatur von 13°C. Mit Böen zwischen 7 und 14 km/h ist zu rechnen. Die Sonne ist fast nicht zu sehen. Sonnenaufgang 05:44 Uhr, Sonnenuntergang 20:28 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Zeitplan für Samstag 05.08.2023

08.20 bis 08.45 Uhr Q1 IDM SSP 300

08.50 bis 09.15 Uhr Q1 IDM SSP

09.25 bis 09.55 Uhr Q1 IDM Superbike

10.00 bis 10.30 Uhr Q1 NTC

10.35 bis 10.55 Uhr Q2 R7 Cup

11.05 bis 11.30 Uhr Q2 IDM SSP 300

11.35 bis 11.55 Uhr Q2 FIM Superside



13.00 bis 13.25 Uhr Q2 IDM SSP

13.30 bis 14.00 Uhr Q2 IDM Superbike



14.20 Uhr Rennen 1 NTC

15.10 Uhr Rennen 1 IDM SSP 300

16.00 Uhr Rennen 1 FIM Superside

16.45 Uhr Rennen 1 R7 Cup