IDM Assen: Mikhalchik unschlagbar, SBK-Titel offen

Nach der Pole-Position holt sich der BMW-Pilot Ilya Mikhalchik souverän den Sieg mit einem satten Vorsprung. Rang 2 geht an Patrick Hobelsberger, Florian Alt schnappt sich noch Rang 3. Titelentscheidung verschoben.

Bestes Wetter begrüßte die Piloten der IDM Superbike am Sonntagmittag auf dem TT Circuit von Assen, nachdem es am Samstagnachmittag noch ein paar Regentropfen gegeben und das zweite Qualifying verdorben hatte. Von Startplatz 1 nahm Ilya Mikhalchik das Rennen auf. Der Ukrainer hatte acht Zehntel Sekunden vor Toni Finsterbusch herausgefahren. Dritter in Reihe 1 war Patrick Hobelsberger.

Finsterbusch nutzte seine guten Startplatz und übernahm die Führung, knapp vor Mikhalchik und Hobelsberger. Florian Alt hatte im Quali nur Startplatz 6 herausgeholt, machte diesen aber schon auf den ersten Metern wieder gut und reihte sich als Vierter ein. In Runde 2 fackelte Mikhalchik nicht lange und schob sich auf den ersten Platz nach vorne. Auch noch in der Verfolgergruppe: Hobelsberger, Hannes Soomer, Bastien Mackels, Leandro Mercado und Vladimir Leonov. Alle Piloten hatten sich für den weichen X-Reifen von Pirelli entschieden.

Nicht gestartet waren Johann Flammann, der auch noch bei den Pro Superstock 1000 antritt und Leon Franz. An der Spitze konnten Mikhalchik und Finsterbusch ein paar Motorradlängen herausschinden, während in der Verfolgergruppe Alt und Soomer den Titelkampf Mann gegen Mann austrugen. Mit den Zeiten der Spitzenpiloten konnten die beiden Titelanwärter allerdings nicht mithalten. Daniel Kartheininger flog in Runde 8 aus dem Rennen und musste seine Yamaha aus dem Kiesbett ausgraben.

Zehntel für Zehntel arbeitete sich Mikhalchik, der schon drei IDM-Meistertitel sein eigen nennt, einen Vorsprung vor Finsterbusch heraus und hielt sein Tempo konstant bei 1.38er-Zeiten. Auf 2,5 Sekunden bei noch sechs zu fahrenden Runden hatte der Ukrainer das Zeitpolster ausgebaut. Hobelsberger war da alleine unterwegs, bevor auf den Plätzen 5 und 6 Alt und Soomer ihr eigenes Ding machten. Finsterbusch machte auch keine Anstalten, an der Situation etwas zu ändern. Stattdessen kam von hinten sein Teamkollege Hobelsberger immer näher.

Vier Runden vor Schluss quetschte sich Hobelsberger dann auch an Finsterbusch vorbei. Soomer gönnte sich einen Verbremser, nutzte die Auslaufflächen von Assen weidlich aus und Alt konnte gepflegt innen durchrutschen. Colin Velthuizen kassierte eine Warnung für das Überschreiten des Track-Limits. Mikhalchik nahm etwas Gas raus und fuhr dem ersten Tagessieg entgegen. Hobelsberger landete als Zweiter im Ziel. Im Kampf um Platz 3 machte Alt das Ding. Finsterbuschs Zeiten gingen in den Keller und Alt holte sich in der Schikane vor Start-Ziel den dritten Platz.

Ergebnis IDM Assen Superbike Q1 + Q2

1. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW)

2. Patrick Hobelsberger (D/BMW)

3. Florian Alt (D/Honda)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Hannes Soomer (EST/Honda)

6. Bastien Mackels (B/Yamaha)

7. Bálint Kovács (HUN/BMW)

8. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

9. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki)

10. Philipp Steinmayr (A/BMW)

11. Max Schmidt (D/BMW)

12. Vladimir Leonov (D/Yamaha)

13. Pepijn Bijsterbisch (NL/BMW)

14. Colin Velthuizen (NL/BMW)

15. Kamil Krzmien (PL/BMW)