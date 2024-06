IDM Oschersleben: Doppelsieg und Schwarze Flagge

Turbulent ging es im zweiten Rennen der IDM Superbike zu. Am Ende gewann wieder BMW-Pilot Ilya Mikhalchik. Florian Alt war eine halbe Sekunde schneller und wurde Zweiter. Rang 3 erneut für Kovács.

Auch wenn sich die Sonne zum Nachmittagsrennen der IDM Superbike nicht blicken ließ, hatte sich immerhin der Nieselregen vom Vormittag verzogen. An der Startaufstellung hatte sich gegenüber Lauf 1 nichts geändert, denn das Ergebnis aus der Superpole vom Samstag gilt am Sonntag für beide Rennen. Somit ging das zweite Rennen des Tages erneut für Ilya Mikhalchik, dem Sieger aus Rennen 1, Titelverteidiger Florian Alt und dem Sachsen Toni Finsterbusch aus der ersten Reihe los.

Alle hatten sich für X-Reifen entschieden, nur bei GERT56 scherte man aus der Reihe und alle drei BMW-Fahrer setzten auf die Nuller-Variante. Den Start gewann erneut Mikhalchik, doch Alt und Finsterbusch schnappten sich den Ukrainer. Patrick Hobelsberger schoss vor auf den fünften Rang, doch die Rennleitung schaute sich die Bilder nochmal wegen eines möglichen Frühstarts an.

In der dritten Runde schaute Spätbremser Finsterbusch an der Spitze vorbei, doch Alt stellte die alte Reihenfolge Ende der Start-Ziel-Geraden wieder her. Hobelsberger bekam eine doppelte Long-Lap-Panelty aufgebrummt, um den Frühstart zu ahnden. Schlimmer konnte es für den GERT56-Mann kaum noch kommen.

An der Spitze formierten sich Finsterbusch, Alt, Mikhalchik, Kovács und Hobelsberger, der in der sechsten Runde seine erste Strafrunde drehte. Seine fünfte Position konnte er halten, doch der Abstand zum Führungs-Quartett wuchs. Gleich eine Runde später die zweite Strafrunde und Platz 7 im Anschluss. Pech hatte unterdessen Max Schmidt und ratterte ins Kiesbett. Kevin Orgis tat es ihm wenig später nach.

Verwirrung gab es um Hobelsberger. Laut Rennleitung galt die Strafe nicht als absolviert, da sie nach dem Schmidt-Sturz unter gelber Flagge absolviert wurde. Der Bayer musste nochmals brummen. Zur Abwechslung gab es eine Durchfahrtsstrafe. Ruhiger ging es an der Spitze zu, wo man mit 1.25er-Zeiten die Sonntagsrunden drehte.

Als Alt eine kleine Lücke auftat, zwängte sich Mikhalchik an Finsterbusch vorbei und fuhr die Lücke auch ruckzuck wieder zu. Auch Kovács ging an Finsterbusch vorbei und hetzte dem Spitzen-Duo hinterher. In Runde 12 der Führungswechsel. Alt ging weit und der BMW-Mann nutzte seine Chance. Wegfahren war bei Mikhalchik nicht drin, doch den direkten Windschatten hatte Alt rasch verloren.

Bei noch drei zu fahrenden Runden hatte sich Mikhalchik gut warmgefahren, fuhr mit einer 1.25,345 min die schnellste Rennrunde und legte knapp eine Sekunde zwischen sich und Alt. Schwächeln durfte Alt nicht, denn hinter ihm hatte sich Kovács festgebissen. In der vorletzten Runde kam für Hobelsberger die schwarze Flagge, da der die Durchfahrtsstrafe nicht abgesessen hatte.

Im Ziel feierte Ilya Mikhalchik den Doppelsieg, gefolgt von Florian Alt und einem strahlenden Drittplatzierten Bálint Kovács.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW

2. Florian Alt (D), Honda + 1,429 sec

3. Bálint Kovács (HU), BMW + 3,473

4. Toni Finsterbusch (D), BMW + 4,815

5. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki + 5,293

6. Jan-Ole Jähnig (D), BMW + 0,300

7. Lorenzo Zanetti (I), Ducati + 0,679

8. Hannes Soomer (EST), BMW + 3,829

9. Leon Orgis (D), Yamaha 0,330

10. Luca Grünwald (D), BMW + 0,197

11. Milan Merckelbagh (NL), BMW + 0,265

12. Vladimir Leonov (RUS), Ducati + 0,844

13. Max Enderlein (D), Yamaha + 6,696

14. Thomas Gradinger (A), Yamaha + 0,187

15. Federico Caricasulo (I), Kawasaki + 1,073

16. Maximilian Kofler (A), Yamaha + 0231

17. Philipp Steinmayr (A), BMW + 0,389

18. Colin Velthuizen (NL), BMW + 8,220

19. Marco Fetz (D), BMW +4 ,055

20. Rob Hartog (NL), Yamaha + 1,147

21. Marc Moser (D), Ducati + 1,080

22. Julius Ilmberger (D), BMW + 21,825

23. Sandro Wagner (D), BMW + 0,023

24. Patrick Hobelsberger (D) + 1 Runde

25. Björn Stuppi (D), BMW + 46,962

26. Oliver König (CZE), Ducati + 3 Runden



Out



Max Schmidt (D), BMW

Kevin Orgis (D), BMW