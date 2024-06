IDM Oschersleben Superpole 2: Mikhalchik Schnellster

Nach einem Sturz von Neueinsteiger Kevin Orgis endete das letzte Training in Sachen Startaufstellung mit der roten Flagge. BMW-Pilot Ilya Mikhalchik holte die Bestzeit mit gelungener Taktik.

In der Superpole 2 wurden nicht lange gefackelt. Florian Alt haute mit seiner Holzhauer-Honda in seiner ersten gezeiteten Runde eine 1.24,497 min raus und bot damit gleich zu Beginn seine persönliche Bestzeit des Wochenendes. Ebenfalls flott unterwegs war Ilya Mikhalchik der schon am Morgen eine tiefe 1.24er-Runde gezeigt hatte. Auch er legte gleich in seiner ersten gezeiteten Runde eine 1.24,692 min hin und landete damit vorerst auf Platz 2.

Toni Finsterbusch, Vladimir Leonov, Bálint Kovács, Leon Orgis und Max Schmidt, die beiden Letztgenannten kamen gerade gut aufgeheizt aus der Superpole 1, waren mit Zeiten von1,25 min die direkten Verfolger der beiden Gipfelstürmer Alt und Mikhalchik.

1.26er-Zeiten schafften alle der 15 Superpole-Teilnehmer, die sich fünf Minuten vor der Zielflagge, mit Ausnahme von Soomer und Leandro Mercado, in der Box aufhielten. Lorenzo Zanetti war der erste Pilot, der sich zur Schlussattacke wieder Richtung Strecke aufmachte. Dort war dann drei Minuten vor Schluss auch wieder gut was los. Nur Patrick Hobelsberger ließ sich Zeit und ging hinter dem Feld wieder raus.

Mercado hatte die freie Bahn gut genutzt und sich auf Startplatz 5 vorgeschoben, den er allerdings wenige Sekunden später schon wieder an Soomer abtreten musste. Abtreten musste auch Alt seinen Platz an der Sonne. Mikhalchik rückte mit einer Zeit von 1.24,307 min, ähnlich schnell war er auch am Morgen gewesen, auf den ersten Platz nach vorne.

Dann, 40 Sekunden vor Schluss, kam die rote Flagge raus. Leon Orgis war gestürzt und hatte, auch wenn er selbst okay war, den vorzeitigen Abbruch nötig gemacht. Damit hatten sich die Taktiker um Hobelsberger und Co, die auf eine schnelle letzte Runde gesetzt hatten, verzockt. Die erste Reihe ging damit an Mikhalchik, vor Alt und Finsterbusch.

Oschersleben Superpole 2 - Startaufstellung

1. Ilya Mikhalchik (UKR), BMW 1.24,307min

2. Florian Alt (D), Honda 1.24,497 min

3. Toni Finsterbusch (D), BMW 1.25,329 min

4. Bálint Kovács (HU), BMW 1.25,492 min

5. Jan-Ole Jähnig (D), BMW 1.25,589 min

6. Thomas Gradinger (A), Yamaha 1.25,643 min

7. Hannes Soomer (EST), BMW 1.25,726 min

8. Vladimir Leonov (RUS), Ducati 1.25,795 min

9. Leandro Mercado (ARG), Kawasaki 1.25,824 min

10. Leon Orgis (D), Yamaha 1.25,944 min

11. Max Schmidt (D), BMW 1.25,990 min

12. Lorenzo Zanetti (I), Ducati 1.26,271 min

13. Max Enderlein (D), Yamaha 1.26,322 min

14. Patrick Hobelsberger (D), BMW 1.26,424 min

15. Philipp Steinmayr (A), BMW 1.26,902 min