IDM Oschersleben: Der Plan am Sonntag

Heute gilt’s. In den IDM-Klassen und den Rahmenrennen werden Meisterschaftspunkte verteilt. Bisher war das Wetter weitaus besser als vorhergesagt. Hoffen wir, dass es auch so bleibt.

Wer nicht live dabei sein kann, kann sich per Live-Timing und Stream auf dem Laufenden halten. Gestern fielen schon die ersten Rekorde und eine erste Siegerin gab es auch.

Erste Sieger

Am Samstag waren schon die ersten Rennen zu sehen. Im KTM Junior Cup gab eine Nachwuchspilotin den Ton an. Smilla Göttlich kassierte den Sieg. Sicherlich auch gefeiert von Opa Uwe Göttlich, der früher im Seitenwagen für Furore sorgte. Die volle Punktzahl im Northern Talent Cup ging an den Dänen Julius Frellsen. Richard Irmscher landete 0,022 min dahinter auf Platz 2. Auch die Piloten der IDM Supersport 300 waren bereits am Samstag zum ersten Mal dran. Den Sieg holte Jeffrey Buis.

Die Bestzeit

In der IDM Superbike hatte Ilya Mikhalchik mit einer Bestzeit von 1.24,307 min überzeugt. Damit hatte der Ukrainer auch die Rekordrunde von Florian Alt aus dem Vorjahr unterboten. Auch Alt knackte in der Superpole seinen eigenen Rekord, verpasst die Pole-Position mit einer 1.24,497 min denkbar knapp. Beide konnten diese Hammer-Zeiten um die 1.24 min öfters fahren. Ausser ihnen schaffte das niemand. «Im Rennen werden wir diese Zeiten eher nicht sehen», meinte Mikhalchik nach getaner Superpole-Arbeit. «Denn da geht es ja nicht nur um eine schnelle Runde.»

Neuer Job

Im letzten Jahr saß Thom Molenaar noch selbst auf dem Motorrad und jagte den Bestzeiten hinterher. Heute sieht er das Renngeschehen aus einer ganz anderen Perspektive: aus der Box als Teammanager. Beim Saisonfinale in Hockenheim verabschiedete sich der 24-Jährige von seiner aktiven Rennfahrerkarriere, um sich neuen Aufgaben zu widmen. «Die Zeit war reif» erklärt Molenaar, Sohn des ehemaligen Grand Prix Team-Managers Arie Molenaar. «Das Niveau in der IDM ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Neben meinem Vollzeitjob war es mir einfach nicht mehr möglich, mitzuhalten. Und hinten herumgurken will ich nicht», begründet er seine Entscheidung, den Helm an den Nagel zu hängen. Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf das neue Molenaar Racing Team warten. Beim Saisonstart auf dem Sachsenring fuhr sein Fahrer Senna van den Hoven im zweiten Rennen auf den zweiten Platz. (Quelle: idm.de)

Der Stream

Es wird wieder gestreamt. Am Mikrofon legt allerdings Dauer-Kommentator Lukas Gajewski eine IDM-Pause ein. Erst war der Sprecher in Sachen 24 Stunden-Rennen am Nürburgring unterwegs, denn Gajewski kennt sich auch bei Autos aus, anschließend ging es ins Studio von TV-Sender Sky, um die zeitgleich mit der IDM Oschersleben stattfindende MotoGP in Mugello zu kommentieren. Am Mikro waren in Oschersleben Tommi Deitenbach und Danijel Peric fleißig.

Gestreamt wird ab kurz vor 11 Uhr. Gezeigt werden die beiden Superbike- und Supersport-Rennen, dazu das zweite Rennen der IDM Supersport 300. Dazu gibt es das jeweils zweite Rennen des KTM Junior Cup, des Northern Talent Cup und des Yamalub R7 Cup. Leer ausgegangen ist die Pro Superstock 1000.

Das Wetter

Während im Süden Deutschlands zum Teil Unwetter mit Daurregen das erste Juni-Wochenende bestimmen, sind die IDM-Teilnehmer in der Motorsport Arena Oschersleben am Freitag und Samstag bei trockenem und sogar sonnigem Wetter unterwegs gewesen. Entgegen allen Vorhersagen. Mit ein wenig Glück kommen Fans und Fahrer auch am Sonntag trocken davon. «In Oschersleben kommt es am Morgen zu Blitz und Donner und die Temperatur liegt bei 15°C. Darüber hinaus gibt es am Nachmittag und am Abend lockere Bewölkung bei Temperaturen von 15 bis 22°C. Nachts sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt und die Temperatur sinkt auf 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 33 und 45 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag, den 2.Juni 2024

08.30 bis 09.10 Uhr Warm-up

09.20 bis 09.45 Uhr Q2 KTM JC



10.05 Uhr Rennen 2 Pro STK 1000

10.55 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

11.45 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

12.35 Uhr Rennen 2 NTC



13.00 bis 13.30 Uhr IDM Fan Walk



13.45 Uhr Rennen 2 KTM JC

14.30 Uhr Rennen 2 IDM SSP 300

15.20 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

16.10 Uhr Rennen 2 IDM Supersport

16.50 Uhr Rennen 2 R7 Cup