Oschersleben: Tulovic gewinnt, Soomer führt

Im zweiten Rennen der IDM Superbike lief für Ducati-Pilot Lukas Tulovic alles nach Plan und er lieferte einen Start-Ziel-Sieg ab. Hannes Soomer wurde nach flottem Endspurt Zweiter und führt die IDM an.

IDM Superbike zum zweiten hieß es am Sonntagnachmittag in der Motorsport Arena Oschersleben, mit entsprechender Spannung. Denn am Vormittag waren die Top-Favoriten Lukas Tulovic und Florian Alt mit technischem Defekt ausgeschieden und Leandro Mercado gestürzt. Alles auf null hieß es für das Trio. Während Hannes Soomer auf den Doppelsieg spekulierte.

An der Startaustellung hatte sich nichts geändert. Tulovic, Alt und Jan-Ole Jähnig standen in Reihe 1. Soomer, Mercado und Toni Finsterbusch in Reihe 2. Die Reihe 3 ging an Lorenzo Zanetti, Maximilian Kofler und Soma Görbe. Nach dem Start konnte Tulovic mit Ducati-Power trotz mässigem Beginn die Führung nach den ersten Metern übernehmen. Dahinter reihten sich Alt, mit 0,5 sec Rückstand nach einer Runde, Jähnig, Lorenzo Zanetti und Soomer ein.

Schon nach der zweiten Runde waren die Verhältnisse geklärt. Tulovic hatte in seiner ersten fliegenden Runde eine 1.24,563 min hingeknallt und sich nach drei Runden schon einen Vorsprung von 1,606 Sekunden rausgearbeitet. Alt war nicht ganz so flott, aber immer noch zu flott für die Konkurrenz, denn der Honda-Pilot setzte sich knapp zwei Sekunden von den Verfolgern ab. Dem Rest des Feldes, angeführt von Lorenzo Zanetti, blieb nur der Kampf um Rang 3. Neben dem Italiener rechneten sich auch Jähnig, Soomer, Finsterbusch, Leon Orgis und Mercado Chancen aus.

Doch im Vergleich zum Vormittag ging es wesentlicher gesitteter zu. Auch Tulovic nahm ein wenig Gas raus und pendelte sich bei niedrigen 1.25er-Zeiten ein. Sheridan Morais und Max Zachmann strandeten mit technischen Problemen in der Box. Zanetti zog unbeirrt seine Runden und verschaffte sich zusehends Luft vor Soomer, der allerdings weiter in Tuchfühlung mit Finsterbusch und Jähnig blieb. Soma Görbe bekam eine Verwarnung, da er in Turn 9 etwas zu knapp die Schikane passiert hatte.

Während Zanetti wie auf Schienen seine Runden drehte, musste sich Alt auf seiner Honda ordentlich lang machen, denn auch der Honda-Mann spürte den Italiener im Nacken. Soomer und das GERT56-Duo hatte genug mit sich selbst zu tun. Milan Merckelbagh kassierte eine Verwarnung wegen der Schikane von Turn 9.

Tulovic konnte seine brav funktionierende Ducati mit überschaubaren 1.26er-Rundezeiten Richtung Sieg schaukeln, während hinter ihm Alt und Zanetti in den letzten fünf Runden Kontakt aufnahmen. Kurz vor knapp tauchte plötzlich noch Hannes Soomer hinter dem Duo auf und wartete auf seine Chance. Zwei Runde vor Schluss schlüpfe Zanetti bei Alt innen durch und Soomer lag nur noch 0,6 Sekunden hinter dem Vizemeister auf seiner Honda. Eine Zeitstrafe von drei Sekunden kassierte Soma Görbe.

Ellbogen an Ellbogen ging es in die letzte Runde, die nichts für schwache Nerven war. Zanetti gegen Soomer gegen Alt. Mit Können und einem Funken Glück sahen die wilden Reiter alle die Zielflagge. Hinter Sieger Tulovic rauschte Soomer als Zweiter durchs Ziel, Zanetti, der von Alt noch Richtung Gras geschickt worden war, sah die Zielflagge als Dritter. Zu Ende war das Rennen damit noch nicht, denn das Geplänkel zwischen Alt und Zanetti landete noch auf dem Tisch der Renndirektion zur Nachbesprechung.

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati

2. Hannes Soomer (EST/BMW)

3. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

4. Florian Alt (D/Honda)

5. Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. Leandro Mercado (RA/BMW)

8. Leon Orgis (D/BMW)

9. Mate Szamado (HU/BMW)

10. Kevin Orgis (D/BMW)

11. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. Soma Görbe (HU/BMW)

14. Ricardo Brink (NL/BMW)

15. Twan Smits (NL/Yamaha)

16. Moritz Jenker (D/BMW)

17. Max Schmidt (D/BMW)

18. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

19. Julius Ilmberger (D/BMW)

20. Sandro Wagner (D/BMW)

21. Jan Mohr (A/Yamaha)

22. Marco Fetz (D/BMW)

23. Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

24. Christoph Beinlich (D/BMW)

25. Marcel Blersch (D/BMW)



DNF Sheridan Morais (RSA/Yamaha)

DNF Max Zachmann (D/BMW)