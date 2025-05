Tati Mercado erlebt in Oschersleben den Maximalfrust

Es hätte alles so schön werden können. Nach zwei nicht ganz leichten IDM-Jahren auf der Kawasaki, wollte der Argentinier nach seinem Wechsel zur BMW richtig durchstarten. Bis zur vorletzten Runde sah es gut aus.

Leandro Mercado ist nach zahlreichen erfolgreichen Jahren in der Superbike-Weltmeisterschaft in seiner dritten Saison der IDM Superbike und in seinem ersten Jahr auf einer BMW dabei. «Ich wäre schon gerne in die erste Startreihe gefahren», meinte er, nachdem er in der Superpole 2 mit einer Runde von 1.24,527 min den fünften Platz geholt hatte. «Im Vorjahr hätte ich für den Platz ein Fernglas gebraucht und ich bin happy, dass mir eine 1.24er-Runde gelungen ist. Eine Kleinigkeit werden wir zum Rennen noch ändern und dann kommt es sehr auf die Rennpace über die Distanz an.»

Bis zur vorletzten Runde des ersten Rennens sah es für den Argentinier nach einem perfekten Auftakt aus. Nachdem sich seine Mitstreiter Florian Alt und Lukas Tulovic erst massiv bekriegt hatten und dann beide mit Motorschaden ausgefallen waren, konnte Mercado seinem Vortrieb freie Bahn lassen. Er ließ die Konkurrenz teilweise bis zu vier Sekunden hinter sich, bekam es dann gegen Ende allerdings mit nachlassendem Reifen-Grip zu tun, während hinter ihm sein Teamkollege Hannes Soomer immer näherkam.

Zum Schlagabtausch kam es dann nicht mehr. Mercado stürzte übers Vorderrad. «Verletzt hat er sich nicht», versicherte Teamchef Werner Daemen, «vielleicht ein wenig das Ego angekratzt. Alle Piloten hatten mit nachlassenden Reifen zu tun. Vor allem die rechte Seite war betroffen, gestürzt ist er allerdings über die linke Seite.»

Die BMW war heftig beschädigt und die Mechaniker musste sich ranhalten, um bis zum Start des zweiten Rennens wieder alles parat zu haben. Das zweite Rennen überstand Mercado dann unbeschadet, war aber nach Platz 7 im Ziel nicht wirklich happy. «Nein, das war nicht der Sonntag, wie ich ihn mir vorgestellt hatte», gab er frustriert zu. «Im ersten Rennen war klar, dass ich in Rechtskurven vorsichtig sein muss, aber dass mir an der Stelle links das Vorderrad weggeht, damit hätte ich niemals gerechnet. Im zweiten Rennen war das Motorrad einfach nicht dasselbe und auch mein Gefühl war ganz anders. Vor allem in den langen Kurven hat es sich vorne seltsam angefühlt und ich war auch etwas langsamer als noch am Morgen.»

«Aber ich nehme das Positive mit», fügte er ganz Profi noch hinzu und musste kurz überlegen. «Die Tests vor der Saison waren alle verregnet und letzte Woche hier in Oschersleben war viel los auf der Strecke. Das erste Rennen hier beim Saisonauftakt war quasi mein erster richtiger Long-Run. Und dafür lief es gut.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 2 von 14 Rennen

1. 45 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 31 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. 29 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

4. 26 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

5. 25 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

6. 19 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

7. 16 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

8. 13 Punkte Florian Alt (D/Honda)

9. 13 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

10. 13 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

11. 10 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

12. 9 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

13. 9 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

14. 7 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

15. 5 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 4 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

17. 3 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

18. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

19. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)