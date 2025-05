Die IDM Superbike-Pechvögel von Oschersleben

Sandro Wagner und Max Schmidt kamen am Ende heil an. Doch im Training waren die beiden IDM Superbike-Piloten vom Pech verfolgt. Der eine stürzt, der andere muss sich hintenanstellen.

«Erstes Rennen in Oschersleben ist geschafft», überschrieb BMW-Pilot Sandro Wagner sein Wochenende. «Es gibt nicht viel zu sagen, nur Pech. Ein völlig unnötiger Crash durch eine dumme Aktion eines anderen Fahrers im ersten Training.» Bei seinem Facebook-Post hält sich Wagner vornehm zurück. Er war am Freitag mit IDM-Neuzugang Lukas Tulovic unverschuldet aneinandergeraten. Die Rennleitung untersuchte den Vorfall, stufte den Vorgang aber dann als normalen Rennunfall ein.

Wagner brachte allerdings reichlich Arbeit mit in die Box, denn seine BWM war ein wenig angekokelt. «Ich habe mein Debüt als Feuerwehrmarschall gegeben», erklärt er. Das zweite Freie Training und die Hälfte des Superpole Pre-Practice verpasst er. Am Samstag schaffte er es dann, nach eigenen Worten ‚irgendwie‘, seine persönliche Bestzeit in Oschersleben zu fahren.

Das Pech blieb ihm im ersten Rennen erhalten. Ein technischer Defekt zwang ihn zur Aufgabe. Im zweiten Rennen kehrte der Spaß wieder zurück. Ohne die zahlreichen Gastfahrer, wurde es für Wagner Platz 16.

«Meinen Respekt an Sandro Wagner», ergänzt GERT56-Teamchef Karsten Wolf, der mit seinem Team auch die Kundeteams betreut, «wie er ein schwieriges Wochenende gemeistert haben. Bei Sandro Wagner durften wir durch die gemeinsamen Tests die positive Entwicklung bei den Rundenzeiten quittieren. Zudem mein Respekt an ihn und sein Team, der unverschuldet in FP 1 zu Sturz kam und mit jeder Menge Stress und wenig Streckenzeit in das IDM-Wochenende starten musste. Der Start in das Kundensport-Engagement kann man aber auch menschlich als gelungen betrachten, das Miteinander und die Chemie stimmen.»

Max Schmidt gelang am vergangenen am Wochenende das Comeback in der IDM Superbike. Auch wenn Spitzenergebnisse ausblieben, nach fast einem Jahr verletzungsbedingter Abstinenz aus der IDM überwiegt das Positive.

Nach einer sehr bescheidenen Qualifikation in der Motorsport Arena Oschersleben waren die Hoffnungen im Team BCC Racing um Teamchef Andy Gerlich auf einen guten Sonntag gesunken. Erst fehlte anfangs der obligatorische Reifensticker. Da hieß es von der Rennleitung schon, drei Plätze nach hinten. Anschließend waren alle Sticker drauf, doch leider an der falschen Stelle.

Nach gleich zwei Verstößen gegen wurde der Pilot auf letzten Startplatz strafversetzt. Platz 27 für Rennen 1. Bis zur Rennmitte hat sich Schmidt schon um neun Plätze vorgearbeitet, blieb auch mit abbauenden Reifen schnell und wurde am Ende 13.

Voll motiviert wollte Schmidt die Aufholjagd in Rennen 2 wiederholen. Doch das grandiose Gefühl aus dem ersten Match wollte sich nicht einstellen. Nur zäh arbeitete sich der Student aus dem Bergischen Land an den Gegnern vorbei. Mehr als eng wurde es im Duell mit den Kawasakis. Nach mehrmaligem Kontakt konnte er sich dann zwar in seiner Gruppe durchsetzen, aber bei mittlerweile fast 50 Grad Asphalttemperatur ließen die Reifen keine so konstant hohe Pace wie im ersten Rennen mehr zu. Platz 17 und nach Abzug der Gäste zwei weitere Punkte für das Meisterschaftskonto.

«Nach der langen Verletzungspause ein vielversprechender und sturzfreier Neustart mit einer klasse Mannschaft von BCC Racing», lautete am Ende Schmidts Resümee.