Finsterbusch mit leerem Magen aufs IDM-Podest

Beim IDM-Auftakt in Oschersleben war GERT56-Pilot Toni Finsterbusch gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Doch auch mit ‚Magen-Darm‘ ließ ich der Sachse den Pokal in Lauf 1 nicht nehmen.

Die Motorsport Arena Oschersleben ist bekanntermaßen das Wohnzimmer der GERT56-Truppe aus Pirna, dementsprechend voll war es rund um die Box des BMW-Teams. Toni Finsterbusch war vor allem am Samstag ein wenig blass um die Nase und hatte im Training etwas Mühe, da er unter einer Magen-Darm-Verstimmung litt und am Samstag keinerlei Nahrungsmittel zu sich nehmen konnte. Dennoch holte er in 1:24,543 Minuten den sechsten Startplatz in Reihe 2.

Trotz der Zwangs-Diät am Samstag zog Finsterbusch am Sonntag durch. Mit etwas Glück, vor ihm fielen Lukas Tulovic und Florian Alt durch technische Defekte und Leandro Mercado durch Sturz aus, kämpfte sich Finsterbusch auf den zweiten Platz hinter Marken-Kollege Hannes Soomer.

«Es ging eigentlich gut los, wir haben schon am Freitag ein gutes Setup für das Rennen herausgefahren», beschreibt Finsterbusch sein Rennwochenende. «Am Samstag habe ich mich leider nicht so gut gefühlt. Im Qualifying habe ich eine gute erste Runde hinbekommen, leider habe ich es auf der zweiten dann etwas übertrieben und mir ist das Vorderrad eingeklappt. Das war mit Startplatz 6 dann schon ziemlich ärgerlich. Gerade in Oschersleben, wo es schwer zu überholen ist.»

«Im ersten Rennen hatte ich dann einen relativ schlechten Start, habe aber gleich am Anfang gepusht und bin dann ziemlich schneller hinter Hannes gewesen», geht sein Bericht weiter. «Ich bin dann ein bisschen mit ihm mitgefahren, musste aber gegen Rennende abreißen lassen. Da hatte er so eine starke Pace und ist die Lücke zu Tati Mercado zugefahren. Der hat uns dann noch ein Geschenk gemacht, weil er gestürzt ist.» Dadurch sprang dann mit Jan-Ole Jähnig auch der zweite GERT56-Pilot aufs Podest.

«Im zweiten Rennen hatte ich einen besseren Start und war relativ lang auf Platz unterwegs, mit Schlagdistanz nach vorn», meint Finsterbusch abschließend. «Ich konnte dann am Ende aber nicht mehr viel erreichen. Mit den Rängen 2 und 5 bin ich insgesamt zufrieden, auch wenn man bedenkt, dass ich nicht 100-prozentig fit in den Rennsonntag gegangen bin. Da lässt sich aber drauf aufbauen und wir schauen weiter, wie es in Schleiz läuft.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 2 von 14 Rennen

1. 45 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 31 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. 29 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

4. 26 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

5. 25 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

6. 19 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

7. 16 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

8. 13 Punkte Florian Alt (D/Honda)

9. 13 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

10. 13 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

11. 10 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

12. 9 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

13. 9 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

14. 7 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

15. 5 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 4 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

17. 3 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

18. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

19. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)