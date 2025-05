Lorenzo Zanetti: «Alt hat mächtig dagegengehalten»

Nach einem siebten und einem dritten Platz in Oschersleben stellt der Italiener aus dem Team Triple M Ducati unmissverständlich klar, dass er sich für den Titel in der IDM Superbike interessiert.

Der ehemalige Italienische Meister ist das zweite Jahr in der IDM Superbike und in Diensten des Teams Triple M Ducati Frankfurt unterwegs. Dass er der bessere Rennfahrer ist, statt die Qualifying-Maschine gibt Zanetti stets freimütig zu. Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch beim Auftakt-Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben ab. Während Zanettis Teamkollege und IDM-Rookie Lukas Tulovic seine Ducati mit einer Bestzeit von 1.23,9 min um die Strecke prügelte, gingen die Rennen für Zanetti nach seiner Zeit von 1.25,469 min von Startplatz 7 los.

Schon im ersten Rennen biss sich Zanetti tapfer durch und rettete nach Tulovics technisch bedingtem Ausfall die Ducati-Ehre mit Platz 4. Besser gelang ihm der zweite Lauf. Während das allgemeine Tempo am Nachmittag runterging, zeigte sich Zanetti kämpferisch. Vor allem die Duelle mit dem angriffslustigen Florian Alt hatten es in sich. Beim letzten Alt-Angriff staubte es ordentlich, Berührung inklusive. Die Rennleitung schaute sich die Aktion im Anschluss genau an, sah von Schritten irgendwelcher Art aber ab.

Hinter Tulovic und dem Esten Hannes Soomer wurde es für Zanetti der dritte Platz. «Ein Doppelpodium fürs Team», stellte er grinsend fest. «Ich bin echt kein Qualifying-Fahrer. Da strauchle ich gelegentlich. Vor allem hier in Oschersleben, da finde ich nie Grip. Ich habe viel mit dem Team gearbeitet und mich auf das Wesentliche mit Blick auf die Rennen konzentriert.»

«Ich hatte eine gute Pace und habe mir am Ende Alt geschnappt», erklärte er und hält zum Beweis den verschrammten Ellbogen seiner Lederkombi in die Kameras. «Ich habe viel mit ihm gekämpft und er hat dagegengehalten. Das ist eben Racing. Aber jetzt bin ich happy. Denn Oschersleben ist für mich die schlechteste Strecke und da fahre ich aufs Podium. Das war auch ein wichtiges Zeichen für die Meisterschaft. Ich bereit und fit und will um die Meisterschaft kämpfen.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 2 von 14 Rennen

1. 45 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 31 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. 29 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

4. 26 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

5. 25 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

6. 19 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

7. 16 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

8. 13 Punkte Florian Alt (D/Honda)

9. 13 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

10. 13 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

11. 10 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

12. 9 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

13. 9 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

14. 7 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

15. 5 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 4 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

17. 3 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

18. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

19. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)