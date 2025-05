Schleiz: Superbike-Superpole 1 mit Roter Flagge

Bis auf wenige Ausnahmen konnten sich alle Piloten verbessern. Soma Görbe, Martin Vugrinec und Sandro Wagner schaffen den Sprung in die Superpole 2. Sturz von Max Schmidt beendet das Training vorzeitig.

Bei der Superpole 1, also allen IDM Superbike-Piloten ab Platz 13 war auf der Strecke viel Platz. Denn im Gegensatz zum Auftakt in Oschersleben hatte sich kein Gastfahrer eingefunden, die waren alle bei der Pro Superstock 1000 in ihrer eigenen Serie am Start. Somit blieb es in der Superpole bei neun Teilnehmern. Die ersten Drei durften im Anschluss gleich weiterfahren und in der Superpole 2 mitmischen.

Nach einer gepflegten Mittagspause ging es für die wackeren Neun los. 15 Minuten waren für das seit diesem Jahr neue Qualifying-Format angesetzt. Umsteiger Chris Beinlich ging als Erster auf die Strecke. Doch zu den persönlichen Bestzeiten aus dem PrePractice am Freitag fehlte es allen noch ein wenig.

Beim Live-Timing musste man genau hinschauen, denn laut Liste hätte Martin Vugrinec mit einer Zeit von 1.25,231 min auf Platz 1 auftauchen müssen. Doch in der Rangfolge wurde er erst auf Platz 7 angezeigt. Zur Halbzeit hatte die Zeitnahme ihre Listen wieder im Griff und Vugrinec hatte ordnungsgemäß die 1 vor seinem Namen stehen. Allerdings nicht lange. Der Ungar Soma Görbe, der bereits im Red Bull Rookies Cup flott war, war eine Zehntel schneller als der Kroate. Rang 3 ging drei Minuten vor Schluss an Sandro Wagner.

Wenig bis gar nicht lief es bei Maximilian Kofler, der nach sechs Runden und einer Sekunde Rückstand den letzten Platz belegte. Bei noch zwei zu fahrenden Minuten kam die Rote Flagge raus und die Ansage, dass es keinen Re-Start des Trainings geben würde. Max Schmidt war nicht in die Box zurückgekehrt. Der Wuppertaler war gestürzt, laut Streckenposten aber okay.

IDM Superbike nach dem PrePractice

13. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,438 min

14. Martin Vugrinec (HR/Kawasaki)1.25,448 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,703 min

16. Sandro Wagner (D/BMW) 1.25,745 min

17. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki) 1.25,834 min

18. Soma Görbe (HR/BMW) 1.25,885

19. Max Schmidt (D/BMW) 1.26,136 min

20. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.26,217 min

21. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.26,278 min

IDM Superbike Superpole 1

1. Soma Görbe (HR/BMW) 1.25,095 min

2. Martin Vugrinec (HR/Kawasaki)1.25,231 min

3. Sandro Wagner (D/BMW) 1.25,372 min

4. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,456 min

5. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,524 min

6. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,719 min

7. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,793 min

8. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki) 1.25,885 min

9. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.26,149 min