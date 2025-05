Schleiz: 1.23er-Runden bei der Superpole 2 in Serie

Rekordverdächtige Runden gab es einige in der Superpole 2 am Schleizer Dreieck. Am Ende schnappte Jan-Ole Jähnig der Konkurrenz die Pole-Position vor der Nase weg. Alt und Tulovic in Reihe 1.

Bei der Superpole 2 tummelten sich die 15 schnellsten IDM Superbike-Piloten 15 Minuten lang auf der Strecke, um die besten Start-Positionen unter sich auszumachen. Am Vortag hatte Jan-Ole Jähnig auf seiner BMW mit einer 1.23,797 min überzeugt. Am Samstagmorgen war im dritten Freien Training Ducati-Pilot Lukas Tulovic mit einer Zeit von 1.24,058 min am schnellsten unterwegs gewesen, gefolgt von Jähnig und Leandro Mercado. Kevin Orgis war am Morgen gestürzt.

Soma Görbe, Martin Vugrinec und Sandro Wagner hatten über die Superpole 1 noch den Sprung in die Superpole 2 geschafft. Kevin Orgis hatte den morgendlichen Ausrutscher wohl einigermaßen verkraftet und wagte sich gleich als Erster auf die Strecke. Auf Zeit spielte keiner, alle gingen auf den ersten Rutsch raus zum Training.

Tulovic gaste in seiner ersten Runde gleich an, war schneller als der Rest und haute auf Anhieb eine 1.23,877 min raus. Bestzeit. Eine Runde mehr brauchte Jähnig für sein 1.23,987 min und war damit gleich auf Rang 2 gesprungen. Leandro Mercado fehlte eine halbe Sekunde zu den magischen 1.23 min doch seine Zeit reicht vorerst für Platz 3. Ab Platz 8 ging es mit 1.25er-Runden weiter. Zehn Minuten blieben den 15 Fahrern da noch, um ihre Zeiten und damit ihre Startposition zu verbessern.

Toni Finsterbusch zog an Mercado vorbei und Hannes Soomer rackerte sich als 15. im hinteren Teil des Feldes ab. Allerdings nur vier Runde lang, dann kratzte auch er an der magischen Grenze. 1.24,134 min und Platz 3. Tulovic legte nochmals in seiner dritten Runde mit einer 1.23,774 min nach und fuhr anschließend in die Box.

Technische Probleme ereilten Mercado, dessen Training damit vorzeitig endete. Florian Alt war da noch nicht in der ersten Reihe angekommen, eine Zehntel fehlten ihm auf Soomer, drei auf die Pole-Zeit von Tulovic. Die knackte er dann in seiner vierten Runde. Bestzeit mit einer 1.23,683 min und auch Tulovic, jetzt von Platz 2 aus, blies zur letzten Attacke auf die Bestzeit. Ebenfalls eine 1.23,823 min schaffte mit Lorenzo Zanetti die zweite Ducati im Feld.

Doch zum Schluss war es Jan-Ole Jähnig, der in seiner letzten Runde das Ding mit der Pole-Position klarmachte. 1.23,615 min seine Bestzeit. Bálint Kovács, Hannes Soomer und Sandro Wagner mussten eine Rundenzeit hergeben, sie hatten in der Schikane abgekürzt. Florian Alt und Lukas Tulovic nahmen ebenfalls in Startreihe 1 Platz.

IDM Superbike Superpole 2

1. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.23,546 min

2. Florian Alt (D/Honda) 1.23,683 min

3. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1,23,774 min

4. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)1.23,823 min

5. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.24,079 min

6. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,176 min

7. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,537 min

8. Bálint Kovács (HR/BMW) 1.24,959 min

9. Leon Orgis (D/BMW) 1.24,775 min

10. Martin Vugrinec (HR/Kawasaki)1.24,806 min

11. Soma Görbe (HR/BMW) 1.24,906 min

12. Kevin Orgis (D/BMW) 1.24,987 min

13. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,131 min

14. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,280 min

15. Sandro Wagner (D/BMW) 1.25,299 min



Aus Superpole 1



16. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,456 min

17. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,524 min

18. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,719 min

19. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,793 min

20. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki) 1.25,885 min

21. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.26,149 min