IDM News: Rund ums Schleizer Dreieck

Aktuell ist die IDM mit ihren Soloklassen und drei Rahmenrennen am Start auf der Naturrennstrecke in Thüringen. Auch sonst ist mächtig was los auf und an der Strecke. Einen Grund zum Feiern gibt es immer.

Irgendwas geht immer rund ums Dreieck. Und wenn mal nicht gefahren wird, gibt es noch das Museum, Bücher, Kalender und Geburtstagspartys.

Erlös von Charity Drift geht an RSC Schleiz 06

Es ist mittlerweile zu einer Tradition, aber keineswegs zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass Johannes Schuler mit seiner Firma funtracks.de, mit der er regelmäßig auf dem Schleizer Dreieck Perfektionstrainings für Autofahrer abhält, gerne etwas an die motorsportverrückte Region zurückgibt. Beim Ende April ausgerichteten Charity Drift kamen so mit den beliebten Drifttaxifahrten wieder 700 Euro zusammen. Über diese stolze Summe darf sich diesmal der Radsport Club Schleiz 06 freuen. «Wir unterstützen gerne auf diese Art lokale Vereine», so Schuler. Der Radsportverein, der in direkter Nähe zum Dreieck beheimatet ist, wird das Geld für den Umbau und den Ausbau der Infrastruktur für das Trainingsgelände verwenden. Das wiederum kommt den vielen Kindern des Vereines zugute, die sich dort regelmäßig auf Wettbewerbe vorbereiten.

Boxenchef feiert 90. Geburtstag

Mit Rudolf Gräsel feierte kürzlich ein Urgestein des MSC Schleizer Dreiecks seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Frössener ist das letzte lebende Gründungsmitglied des Vereins, der im Jahre 1958 ins Leben gerufen wurde. Der Motorsport in den verschiedensten Facetten und seine Verbundenheit zum Schleizer Dreieck zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Aus diesem Grund gratulierte eine Abordnung des Vereins den Jubilar ganz herzlich.



Mit dem Rennsport begann Gräsel in Pößneck, bevor er in der Schleizer Region sesshaft wurde. Neben Moto-Cross betrieb er anfänglich Skijöring, bevor er später äußerst erfolgreich Turniersport auf zwei und vier Rädern ausübte. Über 43 Jahre sorgte der Jubilar in der Boxengasse des Schleizer Dreiecks für die Sicherheit in diesem Bereich der Rennstrecke, zunächst als Mitarbeiter, später als Chef. Noch heute ist er froh, dass es trotz teilweise schwieriger Bedingungen, nie zu einem nennenswerten Vorfall kam.

Schleizer Dreieck Klassik-Kalender 2026

Rechtzeitig vor dem 90. Internationalen Schleizer Dreieck Rennen ist der neue, im Format A 3 im Bilderdruck hergestellte, Classic Kalender für 2026 im Handel. Zu den Veranstaltungen kann dieser, wie immer mit 14 bisher unveröffentlichten Fotos von den Schleizer Rennen aus den siebziger und achtziger Jahren, zum Preis von 20 € käuflich erworben werden. Er kann auch an verschiedenen Einzelhandelsstandorten gekauft werden. So u.a. an den Star-Tankstellen und in den Kaufland Presseshops in Schleiz und Zeulenroda, in der WEKA in Schleiz, der Stadtinformation Alte Münze, bei Elektro Munzert in der Buchhandlung in Schleiz oder der Gulf-Tankstelle in Schönbrunn-Ebersdorf. Ein Versand (Verkaufspreis plus Versandgebühren) ist möglich, Interessenten melden sich bitte unter: w.grimm@wgvschleiz.de

Schleizer Rennsportuhr 2025 mit Seitenwagen

Das Uhren- und Schmuckgeschäft Friedrich aus Schleiz bringt eine weitere Armbanduhr auf den Markt. Es ist bereits die fünfte Uhr dieser einmaligen Schleizer Uhrenmarke. Ins Leben gerufen wurde die Schleizer Rennsportuhr von der Inhaberin Sylvia Friedrich anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Schleizer Rennstrecke 2023. Nach der erfolgreichen Präsentation der ausverkauften Jubiläumsedition I und II zum 100-jährigen Geburtstag des Schleizer Dreieck, der anschließenden ersten Jahrgangsedition 2024 mit die ‚Blaue‘ und die ‚77´‘ sowie einem Schleizer Dreieck-Wecker, steht nun die Kollektion 2025 am Start. Mit einer weiteren Armbanduhr und zwei Wanduhren. Für dieses Jahr ziert ein Seitenwagen die Schleizer Rennsportuhr. «Auf vielfachen Wunsch der nationalen, wie internationalen Rennfahrer der Seitenwagen und ihren Fans haben wir uns für 2025 für dieses Motiv entschieden», erklärt die Inhaberin Sylvia Friedrich.



Die Armbanduhr kostet 189 Euro, die Wanduhren pro Stück 59 Euro. Der Verkauf und Versand erfolgt ausschließlich und exklusiv nur über Uhren & Schmuck Friedrich in Schleiz und auf den begleitenden Rennveranstaltungen auf dem Schleizer Dreieck. Alle Infos unter: www.schleizer-rennsportuhr.de

Buch Tipp – 75 Jahre Motorrad Weltmeisterschaft

Zum 75. Geburtstag der FIM Motorrad-Weltmeisterschaft erscheint im Frühjahr 2025 ein neues und einzigartiges Buch über alle Grand Prix-Fahrer, die von 1949 bis zur letzten Saison 2024 WM-Punkte holten. Auf 400 Seiten sind 2.037 Fahrer mit 3.000 Fotos abgebildet, davon viele bisher unveröffentlichte Bilder. Das Buch „The Elite Grand Prix Riders“ über die GP-Fahrer ist zweisprachig (in englisch und französisch).

Erfolgsgeschichte ‚motorwelt Schleizer Dreieck‘

Die im vergangenen Jahr eröffnete motorwelt Schleizer Dreieck erfreute sich auch in dieser Saison breiter Beliebtheit. Die zwischen April und Oktober ausschließlich an den Wochenenden und den bundesweiten Feiertagen geöffnete Ausstellung, die sich der Geschichte und Entwicklung der traditionsreichen Rennstrecke widmet, nahmen über 3100 Besucher in Augenschein. «Eine stolze Zahl, mit der wir in der Form nicht rechnen konnten», so Anja Klötzing, die im Auftrag des Motorsportclubs Schleizer Dreieck die Geschicke der motorwelt leitet. «Am besten frequentiert war das Haus während den Großveranstaltungen auf dem Dreieck, allen voran der XS Carnight, der IDM oder der Klassik Veranstaltung. Für den Museumsbetrieb standen 12 ehrenamtliche Betreuer zur Verfügung, die in ihrer Freizeit die Besucher informierten. Auch einige weit gereiste internationale Gäste, u. a. aus Australien oder Großbritannien, ehrten die motorwelt mit ihrem Besuch.

Buch ‚100 Jahre Schleizer Dreieck‘

Das Schleizer Dreieck wurde im Juni 2023 100 Jahrealt. Dazu hatten sich HB-Werbung und Verlag GmbH & Co. KG, Jan und Jürgen Müller sowie Thorsten Horn erneut zusammengetan und ließen die Fortsetzung mit dem Titel ‚100 Jahre Schleizer Dreieck – Die andere(n) Geschichte(n) einer sagenhaften Rennstrecke – Alle Rennen ab 2013‘ entstehen. Nachdem im 90-Jahre-Buch der Sport auf der Traditionsrennstrecke im Mittelpunkt stand, werden im neuen Werk im ersten Teil die Rennen der restlichen zehn Jahre als Ergänzung zum Vorläufer-Buch geliefert. Im zweiten Teil werden wissenswerte und zum Teil zum Schmunzeln animierende Anekdoten, Geschichten und Storys rund um das Schleizer Dreieck wiedergegeben, sodass mit beiden Büchern gemeinsam kaum noch Fragen zu den ersten 100 Jahren des Dreiecks offenbleiben dürften. Das Buch im A4-Format hat über 150 Innenseiten und einen Hardcover-Einband. Der Preis des Buches beträgt 29 Euro plus 4,79 Euro Porto. Bestellungen auf Rechnung (ausschließlich Vorkasse) werden per Päckchen versandt. Bestellungen bei Jürgen Müller per Telefon 03663/403153 oder per E-Mail: juergen.mueller@schleizer-dreieck.de.