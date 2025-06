Mercado (BMW) mit Fieber in der Most-Hitze

Nicht genug, dass die Außentemperaturen in Most das Blut der IDM Superbike-Piloten vor allem am Sonntag zum Kochen brachten. Leandro Mercado packte noch einen fiebrigen Infekt mit drauf.

Leandro Mercado war nach seinem Superstock-WM-Sieg beim Acht-Stunden Rennen von Spa um einen Pokal reicher. «Natürlich fühle ich mich echt gut», versicherte er vor seiner Abreise aus seiner italienischen Wahlheimat in Richtung Most, «sowas gibt einem nochmal ein Stück Extra-Motivation. Doch jetzt liegt der Fokus wieder auf der IDM. Bei den ersten beiden IDM-Events hat mir ja ein wenig das Glück gefehlt und ich habe viele Punkte liegenlassen. Klar ist die Meisterschaft hart, aber ich tue mein Bestes, wie immer. Ich will in Most viele Punkte holen und klar, mein Ziel ist wie immer der Sieg. Arbeiten, fokussieren und pushen.»

Das Rennen ging für den Piloten des Teams Masteroil-alpha-Van Zon-BMW von Startplatz 6 los. Schon in den ersten Runden fasste sich Mercado ein Herz und sicherte sich einen Platz in der direkten Verfolgergruppe des Führungs-Trios. Gemeinsam mit BMW-Kollege Toni Finsterbusch lieferte sich Mercado ein flottes Rennen, das für ihn mit Platz 5 endete. Das zweite Rennen dagegen ging für Mercado mit einem Schreckmoment los. In der ersten Schikane wurde er von einer wilden Karambolage im Umfeld aus dem Konzept gebracht. Doch mit einem wilden Schlenker konnte der Argentinier sein Rennen fortsetzen. Auch wenn die Sache mit dem Gewinnen fürs Erste vom Tisch war. Es folgte noch eine nettes Duell mit Teamkollege Soomer, das für Mercado mit dem vierten Rang endete.

«Es war ein hartes Wochenende für mich», gestand Mercado im Anschluss. «Am Donnerstag bekam ich Fieber und daher war mein Energielevel nicht so hoch wie gewohnt. Dazu noch die Hitze, ich habe mich zeitenweise nicht wie ich selbst gefühlt. Trotzdem habe ich für mich das Maximum rausgeholt. Im ersten Rennen versuchte ich, mit der ersten Gruppe mitzukommen, aber mein Gefühl war ehrlich gesagt nicht so toll. Auf der Bremse hatte ich ein paar Probleme mit der Front. Auch wenn es hart war, habe ich es auf Platz 5 zu Ende gebracht. Nach ein paar Änderungen am Motorrad habe ich mich in Rennen 2 gleich viel wohler gefühlt. Fürs Podest hat es leider nicht gereicht. Platz 4 war das Maximum. Ich habe mich echt schlecht gefühlt. In Oschersleben geht’s mir wieder besser und ja, wir kämpfen weiter.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 6 von 14 Rennen

1. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 103 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 86 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

4. 85 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 60 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 50 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 49 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

8. 38 Punkte Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

10. 30 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

11. 28 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

12. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

13. 28 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

14. 24 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

15. 21 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 11 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 7 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

21. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)