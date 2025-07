Tulovic (Ducati) macht in Oschersleben alle platt

Viel Chancen ließ der Mann vom Team Triple M Ducati Frankfurt seinen IDM Superbike-Kollegen nicht. Nach einer überzeugenden Pole-Position genehmigte sich Lukas Tulovic nach den Rennen zwei Pullen Siegersekt.

Dass der Weg zum Sieg in der IDM Superbike in Oschersleben über den Ducati-Pilot Lukas Tulovic gehen würde, war seiner Konkurrenz, allen voran Florian Alt (Honda) und Hannes Soomer (BMW) schon im Vorfeld klar. Noch klarer dürfte das allen Beteiligten nach Tulovics überzeugender Trainingsvorstellung und der äußerst flotten 1.23-Runde mit der Bestzeit gewesen sein.

Am Start flackerten kurz Erinnerungen an den IDM-Auftakt in Oschersleben vom Mai hoch, denn auch das war die Tulovics Trainingsvorstellung schon beeindruckend. Doch ein Motorschaden in Rennen 1 verdarben sein Debüt gehörig. Doch dieses Mal lief alles glatt. Der Motor hielt und auch die Kette, in Most hatte er sie noch bei voller Fahrt verloren, blieb da, wo sie hingehörte.

«Es ist natürlich sehr wichtig, Punkte zu holen und keine Ausfälle mehr zu haben», erklärte er noch kurz vor dem Start ins erste Rennen am vergangenen Sonntag- «Oschersleben liegt mir sehr gut und samstags klappt es zurzeit auch sehr gut. Jetzt müssen wir es nur noch auf zwei Rädern ins Ziel bringen.»

Das klappte auch ausgezeichnet, trotz eines üppigen Wheelies beim Start ins Rennen. «Der Plan ist zu hundert Prozent aufgegangen», erklärte Lukas Tulovic nach Sieg Nummer 1. «So war der Plan, am Anfang erst einmal eine kleine Lücke aufzumachen. Mein Start war nicht ganz optimal, da musste ich mich nochmal gegen die zwei GERT-Jungs auf der Bremse durchsetzen. Aber das hat geklappt auf der Ideallinie und ab da bin ich einfach meine Pace gefahren. Auf dem Pitboard habe ich immer die Lücke gesehen und dann hintenraus bisschen den Reifen gemanagt. Ich glaube, mein Vorderreifen ist ein bisschen mehr eingegangen als bei den anderen. Deswegen war es für mich hintenraus etwas schwieriger. Aber wir haben von Oschersleben 1 nochmal einen großen Step gemacht. Ist ja noch immer alles neu bei dem Projekt, auch für mich. Deswegen bin ich extrem zufrieden.»

Das Zufriedenheitsgefühl dürfte sich dann nach dem nächsten eindeutigen Sieg in Lauf 2 und dem damit verbundenen Start in die zweite Saisonhälfte noch massiv gesteigert haben. Denn mit einem überschaubaren Drei-Punkte-Rückstand ist er hinter Florian Alt auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung angekommen.

«Dann wird es eng in der zweiten Saisonhälfte», versicherte er mit einem frechen Grinsen im Gesicht. «Ich denke, es ist eine geile Show, die wir bis jetzt gezeigt haben. Für heute tut’s mir leid um die Show. Es war einfach ein perfektes Wochenende für uns. Es hat uns enorm geholfen, dass wir Oschersleben 1 hatten und das Set-up aufbauen konnten. Das Team hat alles perfekt gemacht und mir das Bike so hingestellt, dass ich so abliefern kann. Ich bin megahappy und megastolz auf die, die in das Projekt involviert sind, viele Dank.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 8 von 14 Rennen

1. 139 Punkte Florian Alt (D/Honda)

2. 136 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 112 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 101 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 85 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 81 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 72 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 54 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

9. 51 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

10. 45 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 43 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 39 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

13. 36 Punkte Soma Görbe (HU/BMW

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 28 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

17. 14 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)