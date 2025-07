Yamaha-Geburtstagsparty startet in Oschersleben

Wer am kommenden Wochenende noch nichts vorhat, kann sich in den nächsten Tagen in der Motorsport Arena Oschersleben vergnügen. Auch der eine oder andere Yamaha-Pilot ist vor Ort.

Ab Freitag, den 25. Juli 2025 ab 9 Uhr brummt es in Oschersleben. IDM Supersport-Pilot Lennox Lehmann hat sich bereits einen Tag vorher auf den Weg gemacht und will am Wochenende mitfeiern.

«Yamaha wird 70 – und dieses besondere Jubiläum möchten wir gebührend feiern», ist auf der Einladung zu lesen. «Vom 25. bis zum 27. Juli verwandelt sich die Motorsportarena Oschersleben in eine Yamaha-Welt. Bring deine Racing-Skills aufs nächste Level. Fahr unsere neuen Straßen- und Offroad-Modelle kostenlos Probe. Und freu dich auf eine einzigartige Community-Atmosphäre.»

Es treiben sich zahlreiche fähige Instruktoren auf der Rennstrecke herum und zeigen Interessierten, wie das so geht mit der Ideallinie. Das Racing-Event ist für alle Levels vom Einsteiger bis zum Semiprofi geeignet, und die Einteilung der Teilnehmer in kleine Gruppen sorgt für einen hohen Lerneffekt. Pro Trainingstag sind vier bis sechs Turns sowie ein Just4Fun-Rennen mit fliegendem Start geplant. Am Streckenrand steht alles bereit, was man auf dem Weg zur Bestzeit braucht. Angefangen bei einer professionellen Zeitmessung über Mechaniker- und Reifen-Dienste bis hin zu Steckis Race Truck mit einer vielfältigen Auswahl an Racing- und Verschleißteilen.

Es gibt außerdem ein Ticket-Kontingent für Fremdmarkenfahrer.

Ticket gibt es für das Racing-Experience gibt es als Tagesticket für 295 € oder einen Full Weekend-Pass ab 545 €.

«In Oschersleben hast du die exklusive Möglichkeit, mit der Yamaha R9 oder R1 GYTR auf der Rennstrecke zu fahren», verspricht die Yamaha-Marketing-Abteilung. «Sichere dir deinen Slot mit der R9 für nur 20 € oder mit der R1 GYTR für 39 € direkt bei der Buchung des Renntrainings. Die Einteilung der Turns erfolgt vor Ort, ebenso ist dort ein Haftungsverzicht auszufüllen. Auf den umliegenden asphaltierten Strecken und angrenzendem Offroad-Gelände hast Du die Möglichkeit, viele 2025er-Modelle kostenlos Probe zu fahren.»

Für den Zutritt zum Gelände ist zwingend ein Besucherticket in Höhe von 5 € erforderlich. Die Probefahrten an sich sind dann allerdings kostenfrei. Alle Infos gibt es am Testride-Strand vor Ort.

Alle kleinen Yamaha Fans dürfen sich in der separaten Kids Area mit unseren aufregenden und Mini-Bikes und Mini ATV-Modellen austoben. Dazu gibt es einen PW50 Kinderparcours für Kids geben.

Natürlich tummeln sich auf einem Festival wie diesem viele aktuelle Spitzenfahrer der internationalen Rennserien und jede Menge bekannte Gesichter aus sämtlichen Bereichen der Motorradwelt.

Für die Teilnahme an den Probefahrten im Rahmen des Yamaha Events ist das Tragen der vollständigen Motorradschutzbekleidung verpflichtend. Dazu gehören ein zugelassener Motorradhelm, Motorradstiefel oder festes, knöchelhohes Schuhwerk sowie eine geeignete Schutzbekleidung mit integrierten Protektoren. Ohne entsprechende Ausrüstung kann die Probefahrt aus Sicherheitsgründen verweigert werden. Zudem ist vor Ort ein Haftungsverzicht auszufüllen und zu unterschreiben.