Superpole 1 Assen: Görbe, Hobelsberger und Orgis

Eine Extra-Runde drehten die IDM Superbike-Piloten auf dem Weg in die begehrte Superpole 2. Die Abstände unter den Top-Drei waren winzig und die Fahrt in die nächste Runde gesichert.

Um 13 Uhr war für zehn Piloten der IDM Superbike, deren Zeiten am Freitagnachmittag nicht ganz für den direkten Einzug in die Superpole 2 gereicht hatte, das Training der Superpole 1 angesetzt. Vor allem Honda-Pilot Patrick Hobelsberger war ein heißer Kandidat für den Sprung in die anschließende Superpole 2, da er schon im Freien Training am Samstagmorgen deutlich gezeigt hatte, dass es mit seinen Zeiten aufwärts geht.

Gastfahrer Moritz Jenkner kam direkt vom zweiten Qualifying in der Pro Superstock 1000 angerollt, wo er wenige Minuten zuvor hinter Ricardo Brink den zweiten Platz belegt hatte.

Als Erster zeigte Kawasaki-Pilot Martin Vugrinec eine schnelle Runde im 15-Minuten-Training. Doch der Ungar Soma Görbe, der aus dem Red Bull Rookies Cup kommt, schnappte sich mit seiner ersten gezeiteten Runde gleich den ersten Rang, dicht gefolgt von den Orgis-Brüdern Leon und Kevin. Die ersten Drei kommen weiter und dürfen gleich im Anschluss bei der Superpole 2 ran.

Nach sechs Minuten fuhr Hobelsberger auf den ersten Platz, allerdings nur minimale 0,051 sec vor Görbe. Kurz zeigte sich Kevin Orgis vorne, wurde aber gleich wieder von Görbe, dann von Hobelsberger und dann wieder von Görbe verdrängt. Bis über die Ziellinie ging das nette Geplänkel des Dreigestirns.

Sieger des Dreikampfes, der sich im Hundertstel und Tausendstel Bereich abspielte, war am Ende Soma Görbe. Auch Patrick Hobelsberger und Kevin Orgis durften den Ungar in die Superpole 2 begleiten. Max Schmidt hatte mit zwei Zehntel Rückstand nur die Holz-Medaille auf Platz 4 ergattert.

Ergebnis IDM Superbike Superpole 1

1. Soma Görbe (HU/BMW) 1.38,630 min

2. Patrick Hobelsberger (D/Honda) 1.38,668 min

3. Kevin Orgis (D/BMW) 1.38,672 min

4. Max Schmidt (D/BMW) 1.38,813 min

5. Leon Orgis (D/BMW) 1.39,132 min

6. Moritz Jenkner (D/BMW) 1.39,863 min

7. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki) 1.39,919 min

8. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.40,208 min

9. Sandro Wagner (D/BMW) 1.40,216 min

10. Marc Neumann (D/BMW) 1.42,066 min