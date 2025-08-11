Patrick Hobelsberger: «Ich fahre die IDM in Assen»

Lange war es still um den Superbike-Piloten Patrick Hobelsberger und seine mögliche Rückkehr in die IDM Superbike. Nach seinem Umstieg auf die Honda kommt jetzt der Härtestest beim IDM-Comeback.

Es wird in Sachen IDM wieder spannend, wenn sich am kommenden Wochenende die Sommerpause zuendegeht und die Piloten die nächsten Rennen in Angriff nehmen. Neben den Dauerstartern ist beim IDM-Treffen im niederländischen Assen auch wieder ein alter Bekannter im Paddock und der Rennstrecke anzutreffen.

«Wir sind wieder zurück bei der IDM», lässt am Montagmorgen Patrick Hobelsberger wissen. «Wir werden am kommenden Wochenende bei der IDM in Assen starten.»

Nach seinem Umstieg auf die Honda zu Beginn der Saison 2025 hat sich Hobelsberger akribisch auf sein IDM-Comeback vorbereitet. Auch in der Sommerpause ließ der Eifer beim Bayer und seiner Mannschaft nicht nach. «Weder bei der Entwicklung unserer Honda, noch bei meinem eigenen Training. Pause? Fehlanzeige», so die Ansage des Rückkehrers. «Wir haben jeden einzelnen Tag an unserem Bike weiter und weiter gearbeitet um alle Daten und Ideen durchzuspielen, die wir bei den Alpe Adria Rennen gesammelt haben.»

In den letzten vier Wochen kamen tausende Kilometer zusammen, begleitet von wenig Schlaf und viel Feinarbeit am Motorrad. «Wir konnten jeden einzelnen Punkt abarbeiten», versichert Hobelsberger beim Blick auf seine leere To-Do-Liste. Für die Trainings am Freitag in Assen haben wir noch ein Paar Kleinigkeiten zu machen, denn die Testzeit am Motorrad war in den letzten vier Wochen durch die ständige Entwicklung etwas limitiert.»

«Wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr auf das Wochenende bei der IDM», versichern Hobelsberger und seine Jungs. Wer die Herrschaften kennt, der weiß, dass sie nicht nur für ein bisschen Spaß auf der Strecke und einen netten Grillabend im Fahrerlager in den Norden der Niederlande fahren. «Vielen Dank an jeden Beteiligten, einfach grandios, wie jeder an einem Strang zieht und uns auch in der Sommerpause durch einige Nachtschichten supportet hat. Wahnsinn, wie jeder aus seine Komfortzone rauskommt.»