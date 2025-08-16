Tulovic oder Aegerter? IDM-Millimeter-Entscheidung

Am Ende trennten die beiden Kontrahenten in der IDM Superbike beim Assen-Besuch nur 0,095 Sekunden. Mit dem Auge kaum sichtbar. Die Pole-Position ging am Ende an Lukas Tulovic. Aegerter auf P2 vor Mercado.

Superpole 2 hieß es um 13.30 Uhr für die schnellsten 12 Freitagsfahrer aus der IDM Superbike. Dazu kamen mit Soma Görbe, Patrick Hobelsberger und Kevin Orgis noch die drei Schnellsten aus der Superpole 1. Diese Fahrer trafen sich im niederländischen Assen zum 15-minütigen Kampf um die Pole-Position. Mit einer mittleren 1.37er-Runde konnte man bei dem erneuten Schlagabtausch an der Spitze rechnen.

Wie schon bei den vorangegangene IDM-Wochenenden gingen die GERT56-Piloten Jan-Ole Jähnig und Toni Finsterbusch als eine der letzten auf die Strecke. Hobelsberger und Honda-Kollege Florian Alt hatten es besonders eilig und machten sich als Erste auf den Weg.

Lukas Tulovic hatte seine Erfahrungen aus den ersten drei Trainings und dem Pre Practice wieder ordentlich gebündelt und überzeugte mal wieder auf der ganzen Linie. Nach einer 1,37.5 min legte er umgehend nach und haute eine 1.36,992 min raus. Noch keiner hatte bis dahin an diesem Wochenende eine 1.36er-Runde geschafft. Dominique Aegerter rackerte sich auf Rang 2 vor, büßte aber auf Tulovic schon 0,590 sec ein. Auf Rang 3 zeigte sich nach acht Minuten Leandro Mercado, der wie sein Teamkollege Merckelbagh mit der weißen Linie am Ausgang der Boxengasse auf Kriegsfuß stand und eine Verwarnung kassierte.

Auch Aegerter war Tulovics Bestzeit nicht verborgen geblieben und der Schweizer legte nach. Zumindest bei der Zeit. Doch auch mit seiner 1.37,190 min blieb es bei Rang 2, allerdings nur noch mit einem Rückstand von 0,198 sec. Drei Minuten blieben da noch, um an der Zeitenschraube zu drehen. Auch Tulovic ging nach einem kurzen Boxenstopp erneut auf die Piste. Da quittierte Hannes Soomer auf Platz 12 gerade den Dienst. Der Este war gestürzt, kam aber augenscheinlich heil davon.

Toni Finsterbusch zwängte sich in den vorletzten Minute noch an seinem Teamkollegen Jan-Ole Jähnig vorbei auf den vierten Platz, mit einem Rückstand von 0,760 sec auf den Polesetter und 0,122 sec auf die erste Startreihe. Dominique Aegerte quetsche sich noch eine schnelle Runden aus den Rippen und fuhr eine 1.37,087 min. Wieder nur Platz 2. Seine Rückstand belief sich auf überschaubare 0,095 sec.

Die Fortsetzung des flotten Duells wird am Sonntag in doppelter Ausführung fortgesetzt.

Ergebnis IDM Assen Superpole 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.36,992 min

2. Dominique Aegerter (CH/Yamaha) 1.37,087 min

3. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.37,630 min

4. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.37,752 min

5. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.37,755 min

6. Florian Alt (D/Honda) 1.37,762 min

7. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.37,972 min

8. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.38,007 min

9. Bálint Kovács (HR/BMW) 1.38,037 min

10. Soma Görbe (HU/BMW) 1.38,193 min

11. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.38,223 min

12. Patrick Hobelsberger (D/Honda) 1.38,427 min

13. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.38,645 min

14. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.38,710 min

15. Kevin Orgis (D/BMW) 1.38,859 min

16. Max Schmidt (D/BMW) 1.38,813 min

17. Leon Orgis (D/BMW) 1.39,132 min

18. Moritz Jenkner (D/BMW) 1.39,863 min

19. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki) 1.39,919 min

20. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.40,208 min

21. Sandro Wagner (D/BMW) 1.40,216 min

22. Marc Neumann (D/BMW) 1.42,066 min