IDM Assen 2025: Der Plan am Samstag
Der Samstag in Assen
Wie immer wird es in Sachen Punkten bei der IDM schon am Samstag spannend, denn ab 14.40 Uhr stehen schon die ersten Rennen auf dem Zettel.
Die Eckdaten
Adresse: De Haar 9, 9405 TE Assen, Niederlande, Kapazität: 110.000, Provinz: Drenthe, Telefon: +31 900 3882488, Streckenrekord: (Motorrad): 1:31 866 min; (Francesco Bagnaia, Ducati, 2024)
Der Rückblick
Im Vorjahr war die IDM auch in Assen am Start. Die erste Startreihe teilten sich in der IDM Superbike Florian Alt (Honda) mit einer Zeit von 1.37,818 min, Ilya Mikhalchik (BMW) mit einer 1.37,991 min und Hannes Soomer (BMW) mit einer 1.37,997 min die erste Startreihe. Den Sieg in Rennen 1 holte sich nach 15 Runden wie schon im Vorjahr der spätere Meister Ilya Mikhalchik vor Hannes Soomer und Patrick Hobelsberger (BMW). Alt sah das Ziel nicht. Er war gestürzt und hatte sich an der Hand verletzt. Rennen 2 ging wieder an Mikhalchik und auch Soomer und Hobelsberger leisteten ihm erneut Gesellschaft.
Der Stream
Ab Samstag gibt es wie übliche die ersten Bewegt-Bilder aus Assen zu sehen. Die Produktions-Firma Radio Viktoria ist mit drei Sprechern und ihrer tschechischen Crew wieder am Start. «Das Set-up ist so wie im letzten Jahr», erklärt vorab Produktionsleiter Stephan Kraus. «Auch inklusive der Livedrohne. Kommentiert wird wieder von Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach. An der Drahtloskamera ist Danijel Peric unterwegs.» Der allerdings leicht eingeschränkt, hat er sich doch erst vor Kurzem einer Knie-Operation unterzogen. «Es war wirklich dieses Jahr mal eine richtige Sommerpause», so Kraus. «Jetzt freu ich mich aber schon wieder auf Assen.»
Den ganzen Tag gibt es das kostenlose Live-Timing, im Anschluss die offiziellen Resultate und für zwischendurch die Webcams rund um die Strecke und im Fahrerlager.
Die Sendezeiten
14:20 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview
14:30 Uhr – IDM Supersport Race 1 (race start 14:40 Uhr)
15:20 Uhr – IDM Sportbike Race 1 (race start 15:30 Uhr)
16:10 Uhr – FIM Sidecar World Championship Sprintrace (race start 16:20 Uhr)
16:55 Uhr – Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup Race 1 (race start 17 Uhr)
Das Wetter
In Assen ist es am Tag bewölkt bei Werten von 14 bis zu 20°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und das Thermometer fällt auf 11°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 16 und 36 km/h erreichen. (Quelle: Wetter.com)
Der Zeitplan für Samstag, den 16.08.2025
10.00 bis 10.30 Uhr FP3 IDM Superbike
10.35 bis 11.00 Uhr Q2 IDM Supersport
11.10 bis 11.35 Uhr Q2 IDM Sportbike
11.40 bis 12.00 Uhr Q2 FIM Superside WM
12.10 bis 12.30 Uhr Q2 Kawasaki Cup
12.35 bis 12.55 Uhr Q2 Pro STK 1000
13.05 bis 13.20 Uhr SP1 IDM Superbike
13.25 bis 13.40 Uhr SP2 IDM Superbike
14.40 bis 15.20 Uhr R1 IDM Supersport
15.30 bis 16.10 Uhr R1 IDM Sportbike
16.20 bis 16.50 Uhr R1 FIM Superside WM
17.00 bis 17.30 Uhr R1 Kawasaki Cup
17.40 bis 18.15 Uhr R1 Pro STK Cup