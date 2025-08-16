IDM Assen 2025: Der Plan am Samstag

In Assen fahren an diesem Wochenende nicht Marquez oder Razgatlioglu im Kreis, sondern dieses Mal sind die Kollege der IDM, der Sidecar-WM, der Pro Superstock 1000 und des Kawasaki Cup dran.

Wie immer wird es in Sachen Punkten bei der IDM schon am Samstag spannend, denn ab 14.40 Uhr stehen schon die ersten Rennen auf dem Zettel.

Die Eckdaten

Adresse: De Haar 9, 9405 TE Assen, Niederlande, Kapazität: 110.000, Provinz: Drenthe, Telefon: +31 900 3882488, Streckenrekord: (Motorrad): 1:31 866 min; (Francesco Bagnaia, Ducati, 2024)

Der Rückblick

Im Vorjahr war die IDM auch in Assen am Start. Die erste Startreihe teilten sich in der IDM Superbike Florian Alt (Honda) mit einer Zeit von 1.37,818 min, Ilya Mikhalchik (BMW) mit einer 1.37,991 min und Hannes Soomer (BMW) mit einer 1.37,997 min die erste Startreihe. Den Sieg in Rennen 1 holte sich nach 15 Runden wie schon im Vorjahr der spätere Meister Ilya Mikhalchik vor Hannes Soomer und Patrick Hobelsberger (BMW). Alt sah das Ziel nicht. Er war gestürzt und hatte sich an der Hand verletzt. Rennen 2 ging wieder an Mikhalchik und auch Soomer und Hobelsberger leisteten ihm erneut Gesellschaft.

Der Stream

Ab Samstag gibt es wie übliche die ersten Bewegt-Bilder aus Assen zu sehen. Die Produktions-Firma Radio Viktoria ist mit drei Sprechern und ihrer tschechischen Crew wieder am Start. «Das Set-up ist so wie im letzten Jahr», erklärt vorab Produktionsleiter Stephan Kraus. «Auch inklusive der Livedrohne. Kommentiert wird wieder von Lukas Gajewski und Tommi Deitenbach. An der Drahtloskamera ist Danijel Peric unterwegs.» Der allerdings leicht eingeschränkt, hat er sich doch erst vor Kurzem einer Knie-Operation unterzogen. «Es war wirklich dieses Jahr mal eine richtige Sommerpause», so Kraus. «Jetzt freu ich mich aber schon wieder auf Assen.»



Den ganzen Tag gibt es das kostenlose Live-Timing, im Anschluss die offiziellen Resultate und für zwischendurch die Webcams rund um die Strecke und im Fahrerlager.

Die Sendezeiten

14:20 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

14:30 Uhr – IDM Supersport Race 1 (race start 14:40 Uhr)

15:20 Uhr – IDM Sportbike Race 1 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr – FIM Sidecar World Championship Sprintrace (race start 16:20 Uhr)

16:55 Uhr – Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup Race 1 (race start 17 Uhr)

Das Wetter

In Assen ist es am Tag bewölkt bei Werten von 14 bis zu 20°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und das Thermometer fällt auf 11°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 16 und 36 km/h erreichen. (Quelle: Wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, den 16.08.2025

10.00 bis 10.30 Uhr FP3 IDM Superbike

10.35 bis 11.00 Uhr Q2 IDM Supersport

11.10 bis 11.35 Uhr Q2 IDM Sportbike

11.40 bis 12.00 Uhr Q2 FIM Superside WM

12.10 bis 12.30 Uhr Q2 Kawasaki Cup

12.35 bis 12.55 Uhr Q2 Pro STK 1000

13.05 bis 13.20 Uhr SP1 IDM Superbike

13.25 bis 13.40 Uhr SP2 IDM Superbike



14.40 bis 15.20 Uhr R1 IDM Supersport

15.30 bis 16.10 Uhr R1 IDM Sportbike

16.20 bis 16.50 Uhr R1 FIM Superside WM

17.00 bis 17.30 Uhr R1 Kawasaki Cup

17.40 bis 18.15 Uhr R1 Pro STK Cup