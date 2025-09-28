Letzte Ausfahrt Hockenheim: Sieg für Alt (Honda)

Auch das zweite und letzte Rennen der IDM Superbike 2025 war nicht ohne Dramatik. Der neue Meister verbremst sich, Finsterbusch gewinnt wieder nicht und zwei Teamkollegen im Matsch.

Das erste Rennen der IDM Superbike hatte am Vormittag zwei Seiten. Auf der einen Seite der Sieg und der Titelgewinn von Ducati-Pilot Lukas Tulovic, auf der andere Seite die zwei komplett zerstörten Motorräder von Maximilian Kofler und Lorenzo Zanetti, dessen Ducati nach zahlreichen Überschlägen noch in Flammen aufgegangen war.

Auf einen schönen Abschluss freuten sich nun die Superbiker und auch die Fans auf den vollbesetzten Tribünen. Aus der ersten Reihe gingen Bálint Kovács, Florian Alt und Hannes Soomer ins Rennen. Der neue Champion nahm das Rennen von Startplatz 4 aus in Angriff. Blieb also nur noch die Frage, wer sich den letzten Sieg der Saison schnappen würde. Von Maximilian Kofler und Lorenzo Zanetti wurden keine gröberen Blessuren vermeldet, doch die beiden fehlten in der Startaufstellung.

Florian Alt bog nach dem Start als Erster ins erste Eck ein, doch Lukas Tulovic baute gleich eine entsprechende Druck-Kulisse auf. Hannes Soomer rangelte sich mal wieder äußerst beherzt an Kovács vorbei. Alt und Tulovic kannten keine Freunde und boten Überholmanöver im Dutzend. Dahinter gesellten sich die vier BMW von Soomer, Kovács, Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig ebenfalls dazu. Bis zu Twan Smits auf Platz 8 reichte die Meute.

Kevin Orgis stürzte. Max Zachmann und Patrick Hobelsberger waren gar nicht erst angetreten. Tulovic patzte in Runde 4 und ging mehr als weit. Soomer nahm sich ein Beispiel und donnerte ebenfalls außerhalb der vorgeschriebenen Strecke rum. Neue Reihenfolge: Alt, Finsterbusch, Kovács. Mit leichtem Abstand folgten Jähnig, Leandro Mercado, Tulovic und Smits. Soomer rackerte sich auf Platz 10 ab.

Leon Orgis zog nach und stürzte in Runde 6, konnte das Rennen aber fortsetzen. Tulovic schnappte sich Mercado, der sich ans Hinterrad der Ducati klemmte. In Runde 8 dann der GAU fürs BMW-Team von Werner Daemen. Seine Jungs mit Soomer und Milan Merckelbagh landeten im Matsch. Beide konnte das Rennen wieder aufnehmen, allerdings richtig weit hinten. Tulovic war da beim Führungs-Trio angekommen und in Runde 10 ging er an Kovács vorbei auf Rang 3. Wenig später war auch Finsterbusch fällig und der neue Meister hatte nur noch Alt vor sich.

In Runde 13 ging Tulovic kurz vorbei, der Konter von Alt folgte umgehend. Weniger Meter später konnte Tulovic nicht wie gewünscht einbiegen und Finsterbusch konnte wieder vorbeigehen. Doch der Ducati-Pilot war zu spät dran, geradeaus durch die Wiese war die einzige Rettung. Auf Platz 7 reihte er sich wieder an.

Der Kampf um den Sieg ging zwischen Alt, Finsterbusch und Kovács in die Schlussphase. Vor allem Kovács drückte sich hinter Finsterbusch mehr als nah herum. Für Alt sprangen dabei drei Zehntel Vorsprung raus. Im Hintergrund strauchelte Jan-Ole Jähnig und geriet unter Druck von Mercado.

Am Ende holte sich Florian Alt den letzten Sieg. Toni Finsterbusch wurde Zweiter, mal wieder, und Bálint Kovács muss seinen Wunsch nach einem Sieg nach Platz 3 ins nächste Jahr verschieben.

Ergebnis IDM Superbike Superpole 2

1. Bálint Kovács (H/BMW) 1.25,596 min

2. Florian Alt (D/Honda) 1.25,463 min

3. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.25,638 min

4. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.25,832 min

5. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.25,966 min

6. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.26,153 min

7. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.25,219 min

8. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.26,268 min

9. Kevin Orgis (D/BMW) 1.26,306 min

10. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.26,357 min

11. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.26,598 min

12. Leon Orgis (D/BMW) 1.26,656 min

13. Soma Görbe (H/BMW) 1.26,658 min

14. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.26,709 min

15. Patrick Hobelsberger (D/Honda) 1.26,847 min

16. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.27,249 min

17. Roberto Tamburini (I/BMW) 1.27,372 min

18. Marco Fetz (D/BMW) 1.27,863 min

19. Sandro Wagner (D/BMW) 1.28,407 min

20. Max Zachmann (D/BMW) 1.28,441 min

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. Florian Alt (D/Honda)

4. Hannes Soomer (EST/BMW)

5. Bálint Kovács (H/BMW)

6. Kevin Orgis (D/BMW)

7. Leandro Mercado (RA/BMW)

8. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

9. Twan Smits (NL/Yamaha)

10. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. Soma Görbe (H/BMW)

12. Jan Mohr (A/Yamaha)

13. Roberto Tamburini (I/BMW)

14. Marco Fetz (D/BMW)

15. Sandro Wagner (D/BMW)

16. Max Zachmann (D/BMW)

17. Patrick Hobelsberger (D/Honda)

DNF Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

DNF Maximilian Kofler (A/Yamaha)

DNF Leon Orgis (D/BMW)

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Florian Alt (D/Honda)

2. Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. Bálint Kovács (H/BMW)

4. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

5. Leandro Mercado (RA/BMW)

6. Twan Smits (NL/Yamaha)

7. Lukas Tulovic (D/Ducati)

8. Soma Görbe (H/BMW)

9. Jan Mohr (A/Yamaha)

10. Sandro Wagner (D/BMW)

11. Marco Fetz (D/BMW)

12. Leon Orgis (D/BMW)

13. Hannes Soomer (EST/BMW)

14. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

13. Roberto Tamburini (I/BMW)

15. Sandro Wagner (D/BMW)

DNF Kevin Orgis (D/BMW)

DNS Patrick Hobelsberger (D/Honda)

DNS Max Zachmann (D/BMW)

DNS Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

DNS Maximilian Kofler (A/Yamaha)