Tulovic bleibt 2026 in der IDM – plus WM-Besuche

Wenn alles nach Plan läuft, sieht man Lukas Tulovic im kommenden Jahr mit der neuen Ducati Panigale V4 R nicht nur in der IDM. Matthias Moser will ihm WM-Gaststarts ermöglichen. Auch Zanetti bleibt.

Lukas Tulovic (25) aus Eberbach/Neckar wird auch 2026 für das Team Triple M Ducati Frankfurt in der IDM Superbike an den Start gehen. Teamkollege bleibt wie schon in diesem Jahr Lorenzo Zanetti aus Italien. Während es für Tulovic das zweite IDM-Jahr wird, dreht der ehemalige Italienische Meister seine dritte Runde in Deutschlands höchster Motorrad-Klasse.

Teameigentümer Matthias Moser verriet im Rahmen des IDM-Finales auf dem Hockenheimring, dass man sich bereits kurz vor der Abreise zum letzten Rennwochenende des Jahres auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hatte, unterschrieben wurde vor Ort. Tulovic unterzeichnete beim Frankfurter Team einen neuen Einjahresvertrag. Einsatzmotorrad wird die gerade der Öffentlichkeit vorgestellte Ducati Panigale V4 R des Modelljahres 2026 sein.

«Ich bin überglücklich», versicherte Lukas Tulovic, «auch im nächsten Jahr Teil der Ducati-Familie zu sein und kann es kaum erwarten, auf der neuen Panigale V4 R zu sitzen und zu zeigen, was mit dem Motorrad geht. Ich fühle mich sehr wohl im Team und hatte so viel Spaß auf dem Motorrad wie lange nicht mehr.»

Auch Teambesitzer Matthias Moser zeigte sich erfreut über seinen Coup: «Ich bin natürlich sehr glücklich darüber, dass Lukas sich entschieden hat, auch im nächsten Jahr für mein Team zu fahren. Wir alle haben Lukas‘ freundliche und sympathische Persönlichkeit und seine kompromisslose Professionalität sehr zu schätzen gelernt. Wir werden alles tun, um ihm das bestmögliche Material zur Verfügung stellen und ihm die Unterstützung zu bieten, die er braucht, um zu gewinnen.»

«Natürlich wird der Titel in der IDM Superbike 2026 das erste Ziel für die nächste Saison sein», definierte Moser die Ziele. «Allerdings bin ich davon überzeugt, dass Lukas auch in der Superbike-WM sehr wettbewerbsfähig sein kann. Sofern technisch umsetzbar, wollen wir ihm deshalb den ein oder anderen Gaststart in der WM ermöglichen.»