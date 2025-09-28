IDM News: Punkte weg, Arm gebrochen, Titel geholt

Beim letzten Rennen der Saison 2025 auf dem Hockenheimring geizen die Protagonisten nicht in Sachen Spannung. Am Sonntag werden nun die letzten Punkte vergeben. Drei Meistertitel im Angebot.

Wie die IDM Superbike-Piloten Lukas Tulovic (Ducati) und Florian Alt (Honda) geschlafen haben, ist nicht bekannt. Immerhin geht es zwischen den beiden noch darum, die Ernte des gesamten Jahres einzufahren. Einer der beiden wird am Ende des Tages Meister der IDM Superbike sein. Ähnlich sieht die Situation in der IDM Sportbike zwischen Inigo Iglesias und Oliver Svendsen und in der IDM Supersport zwischen Andreas Kofler (Yamaha) und Dirk Geiger (Honda) aus. Andreas Kofler hatte im Vorfeld prophezeit: «Der Titel wird am Sonntag in der letzten Runde entschieden.» In wenigen Stunden wissen wir mehr.

Punkte gestrichen

Eine empfindliche Strafe kassierte IDM Superbike-Pilot Soma Görbe (BCI MW). Weil er das Motorenlimit überschritten hat, muss der Ungar in den zwei Superbike-Rennen am Sonntag von ganz hinten starten. Der sechsfache Top-Ten-Fahrer wollte daraufhin einen gebrauchten Antrieb wieder einsetzen, doch die technischen Kommissare stellten laut IDM eine geöffnete Plombe am Motor fest. Görbe bekam die damit eingefahrenen Ergebnisse in Schleiz und Most aberkannt. Dem BMW-Fahrer wurden 24 Meisterschaftspunkte gestrichen.

Kurzes Vergnügen

Felix Klinck (Skach Motors Kawasaki Racing) hatte sich mit dem ersten Superbike-Einsatz in seiner 25-jährigen Rennsportkarriere einen Traum erfüllt. Doch nach wenigen Metern im ersten Freien Training war schon wieder Schluss mit lustig. Der 29-jährige aus Ketsch stürzte per Highsider. Während die Kawasaki laut IDM.de nur leicht beschädigt war, musste Klinck seinen Einsatz komplett abbrechen. Er brach sich den Radiuskopf im rechten Ellenbogen.

Meisterschaft eingetütet

Smilla Göttlich fackelte auf dem Hockenheimring nicht lange. Sie wartete nicht auf das zweite Rennen am Sonntag, sondern bat ihre Kollegen im ADAC Junior Cup schon am Samstagnachmittag zur Kasse. In der vorletzten Runde drehte sie noch in der Verfolgergruppe ihre Runden. Dann griff sie hart durch, setzte sich an die Spitze und holte den Sieg. Und nicht nur das. Ein Rennen vor Schluss liegt Göttlich mit 53 Zählern uneinholbar auf dem ersten Platz und hat sich mit den Gesamtsieg in die Geschichtsbücher des ADAC Junior Cup eingeschrieben.

Seitenwechsel

Der Supersport-Titelverteidiger aus Österreich hat seit den Rennen auf dem Nürburgring nicht mehr auf seinem Rennmotorrad gesessen, sondern war mit dem Trainingsbike nur einen Tag auf dem Pannoniaring. «Ich habe meine IDM-Mechanikerin unterstützt, sie fängt gerade mit dem Motorradfahren an», erzählte Andreas Kofler auf IDM.de, «ich bin praktisch in der Krabbelgruppe gefahren.»