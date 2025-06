IDM Sidecar 2025 ist Geschichte

Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl entfällt die separate IDM-Wertung in der Sidecar-Klasse für 2025. Der Promoter reagiert auf eine Entwicklung, die sich langfristig abgezeichnet hat.

«Sinkende Teilnehmerzahlen haben zur Beendigung einer eigenständigen Wertung in der IDM Sidecar geführt», erklärt aktuell der IDM-Promoter. «Trotz verschiedener Angebote gab es weniger Einschreibungen als im Vorjahr. Die verbliebenen IDM-Sidecars werden zwar auch in Zukunft im WM-Feld integriert sein, im Punktesystem aber nicht zusätzlich berücksichtigt.»

Serienmanager Normann Broy zieht Bilanz: «Die IDM Sidecar hat einen sehr guten Ruf und das weit über die Landesgrenzen hinaus. Hier haben sich die dringend benötigten Nachwuchsfahrer wie Luca Schmidt, Lennard Göttlich, Lucas Krieg oder Patrick Werkstetter in den letzten Jahren eine Bühne geschaffen, von der sie den Sprung in die Weltmeisterschaft machen konnten. Das freut uns einerseits, andererseits gibt es nicht genug Nachwuchs, um eine eigenständige IDM-Wertung sportlich zu rechtfertigen. Aber nichts ist in Stein gemeißelt. Sollten sich die Zahlen in den kommenden Jahren wieder nach oben bewegen, sieht alles wieder anders aus.»