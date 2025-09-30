Inigo Iglesias schreibt IDM Sportbike-Thriller 2025

Das IDM-Wochenende schrieb Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Der Spanier holte den ersten IDM Sportbike-Titel. Und der Kampf war alles anderen als langweilig. Mit dem besseren Ende für Iglesias.

Inigo Iglesias Bravo und Wematik Racing by RT Motorsports durften den Gesamstsieg in der IDM Sportbike feiern, nach einem dramatischem Finaltag auf dem Hockenheimring.

«Inigo hat in den Farben von Wematik Racing by RT Motorsports den IDM Sportbike-Titel 2025 gewonnen. Und wie», so die Zusammenfassung des Teamchefs Rob Vennegoor, der vor allem am Sonntag starke Nerven beweisen musste. Dank der vollen Punktzahl beim ersten Rennen am Samstag baute der Spanier seinen Vorsprung auf seinen Konkurrenten Oliver Svendsen aus Dänemark aus. Das brachte den ehemaligen WM-Piloten in eine gute Ausgangsposition für das letzte und entscheidende Rennen am Sonntag.

Der Sonntagmorgen verlief jedoch alles andere als reibungslos. Im Warm-up stürzte Iglesias mit seiner Triumph in der Sachskurve und prallte anschließend hart gegen die Airfences. Er wurde sofort ins Medical Center gebracht, wo nach einer ersten Untersuchung innere Verletzungen vermutet wurden. Die Ärzte vor Ort erklärten ihn für das Rennen für unfit und schickten ihn in die Klinik nach Ludwigshafen.

«Nach weiteren Untersuchungen kam jedoch die erlösende Nachricht», erzählte das niederländische Team, «Inigo war doch fit genug, um an die Rennstrecke zurückzukehren und sogar zu fahren.» Nach einem letzten Check-up durch die Rennärzte erhielt er schließlich endgültig grünes Licht für die Teilnahme am letzten Rennen der Saison.

Trotz der Hektik und Spannung rund um diese missliche Situation zeigte Iglesias Bravo seine Widerstandsfähigkeit und Nervenstärke. Er beendete das Rennen auf einem vierten Platz, was ihm die notwendigen Punkte für den Titel einbrachte. Seinem zweiten in der IDM und dem ersten in der noch neuen Klasse.

«Diese Saison ist ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft unseres gesamten Teams», ist Rob Vennegoor, Teammanager von Wematik Racing by RT Motorsportsm überzeugt. «Wir haben uns mit alten Teampartnern und einigen neuen Gesichtern zusammengetan, und dieser Titel ist eine echte Teamleistung. Inigo hat eine unglaubliche Leistung gezeigt, und ich könnte nicht stolzer sein. Der heutige Tag war eine Prüfung unserer Ausdauer, und das hat uns den Sieg gebracht.»

Das Team wurde in nur drei Wochen zusammengestellt wurde. Und das, obwohl die IDM-Saison bereits begonnen hatte. Der erste Auftritt war beim dritten Event der IDM-Saison in Most, am Ende sprang der Titel heraus. Das Team blickt optimistisch in die Zukunft. «Aber jetzt schauen wir zunächst einmal auf die Feier des wohlverdienten Titels», so die Ansage am Sonntag-Abend.