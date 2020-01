IDM Supersport 300

bLU cRU Cup: Kooperation D-NL-CH bei IDM SSP 300

In einer Zusammenarbeit organisieren Yamaha Motor Deutschland, Yamaha Motor Niederlande und der Schweizer Yamaha Importeur Hostettler Group den R3-Cup, um die Nachwuchsförderung im Motorsport zu stärken.

Yamaha Motor Deutschland kann auf viele Jahre Erfahrung mit Cups zurückblicken, die als Talentschmiede galten und einigen Fahrern den Sprung in internationale Top-Klassen ermöglichten. So beschreibt es der Importeur aktuell auf seiner Internetseite. Nachdem der Cup im letzten Jahr spät gestartet war und auch die Konkurrenz nicht schläft, musste der Cup von deutscher Seite im Vorjahr mangels Teilnehmer gestrichen werden.

Doch die Importeure, auch aus den Nachbarländern, machen aus der Not jetzt eine Tugend und bündeln ihre Energie. 2019 hatten die Yamaha Vertretungen für Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz jeweils einen eigenen Cup, in dem Nachwuchsfahrer und junge Talente mit der YZF-R3 auf die Jagd nach Bestzeiten gingen. Alle drei Cups hatten dabei komplett unterschiedliche Konzepte. 2020 nutzt man die Synergien und die gesammelten Erfahrungen aus der Vergangenheit und vereint die Kompetenzen zu einem länderübergreifenden Cup, der als eigenständige Rennserie im Rahmen der IDM fährt.

Das bLU cRU Konzept, mit dem sich Yamaha bereits erfolgreich europaweit auf die Nachwuchsförderung im Motorsport konzentriert, soll mit dem länderübergreifenden R3 Cup eine weitere Station bekommen, die Fahrern den Einstieg in den Spitzensport ermöglicht. Der Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL 2020 richtet sich an Fahrer zwischen 12 und 25 Jahren. Damit liegt das Einstiegsalter ein Jahr unter dem der IDM Supersport 300 und gibt somit jungen Talenten die Möglichkeit, in die Welt der IDM einzutauchen.

Die Motorräder werden entsprechend des Herkunftslandes des Teilnehmers bei MGM Performance (Deutschland), YART (für Schweizer Teilnehmer) oder Ten Kate Racing (Niederlande) aufgebaut – kommen also direkt aus den besten Motorsportschmieden Europas. Das Stichwort hierbei lautet Chancengleichheit. Alle Fahrer starten auf identischen, rennfertig vorbereiteten YZF-R3, deren Modifikationen sorgfältig kontrolliert werden. So wird sichergestellt, dass es ausschließlich auf das Talent der jungen Piloten ankommt.

Yamaha stellt aber nicht nur die Rahmenbedingungen für die Nachwuchs-Racer. Allen Teilnehmern des Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | CH | NL 2020 steht ein technischer Support bei Problemen zur Seite. Außerdem werden die Fahrer durch ein Orga-Team bestmöglich in allen Belangen betreut. Um die Nachwuchsförderung optimal zu gewährleisten kümmern sich Dario Giuseppetti und Joey Litjens als Riding-Coaches um alle Fahrer und helfen ihnen – neben Tipps zur Verbesserung von Fahrstil und Rundenzeiten – mit Themen wie Fitness, Streckenbegehung und Datarecording.

Um die Hürde für die jungen Rennfahrer so gering wie möglich zu halten, sicherte Yamaha eine starke Subventionierung zu. Für einen Paketpreis von 9.999,- Euro erhält der Teilnehmer eine rennfertig aufgebaute YZF-R3 (Modelljahr 2020), eine maßgeschneiderte IXS Lederkombi im Yamaha Racing Design, IXS Handschuhe, Daytona-Stiefel, einen X-Lite Helm, ein umfangreiches Bekleidungs-Set, Ständer und Reifenwärmer. Hinzu kommen 3.999,- Euro für die Startgebühr der Saison 2020.

Die Renntermine zu den IDM Läufen 2020

22. bis 24.05.2020 Red Bull Ring/A

03. bis 05.07.2020 Most/CSFR

25. bis 26.07.2020 Schleiz

14. bis 16.08.2020 Assen/NL

11. bis 13.09.2020 Lausitzring

25. bis 27.09.2020 Hockenheim