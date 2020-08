Assen SSP 300 Quali 1: Drei Niederländer vorne

Toni Erhard von Kiefer Racing fuhr in der ersten Quali der Supersport 300 in Assen auf Rang 8

Mit Colin Velthuizen, Ruben Bijman und Melvin van der Voort fuhren drei Niederländer die besten Zeiten im ersten Qualiying der Supersport 300 in Assen. Marvin Siebdraht war bester Deutscher mit der viertbesten Zeit.

Das Teilnehmerfeld im ersten Qualifying der IDM-Saison 2020 im niederländischen Assen war mit 35 in der Supersport 300 sehr groß. Am Ende waren mit Colin Velthuizen (Kawasaki Ninja 400), Ruben Bijman und Melvin (beide Yamaha YZF-R3,) van der Voort gleich drei Niederländer die Schnellsten auf dem TT Circuit. Die Abstände auf dem neuen Asphalt waren unter den Top 10 dieser Klasse mit 53-er Runden aber eng gesteckt.

Der 16-jährige Marvin Siebdraht war auf seiner Kawasaki Ninja 400 als Vierter bester Deutscher vor Lennox Lehmann (KTM RC390) als Siebtem und dem Schwarzenberger Toni Erhard mit der achtbesten Zeit. Der 19 Jahre alte Erhard, der im Vorjahr für das Team Freudenberg fuhr, ist jetzt mit einer KTM 390 R für Kiefer Racing unterwegs. «Das ist das Bike, mit dem ich 2018 Gesamtsieger wurde», sagte er vor der ersten Quali.

In der Corona-Zeit hat Toni Erhard viel für sein Studium der Medieninformatik an der Uni Dresden getan, wo er einen Bachelorabschluss anstrebt. Als die behördlichen Anordnungen wieder etwas gelockert wurden, konnte er zweimal trainieren, einmal in Most und in Oschersleben.

Toni Erhards Ziele sind hochgesteckt: «ich will natürlich so viele Punkte wie möglich holen und hier einen Podestplatz und ich will Meister werden. Aber man muss auch sehen, dass das Feld noch enger geworden ist, viele können hier gewinnen.»

Ergebnisse Top 10 Assen SSP 300 Quali 1:

1. Colin Velthuizen (NL), Kawasaki Ninja 400, 1:53.177

2. Ruben Bijman (NL), Yamaha YZF-R3, 1:53.189

3. Melvin van der Voort (NL),Yamaha YZF-R3, 1:53.248

4. Marvin Siebdraht (D), Kawasaki Ninja 400, 1:53.403

5. Harry Khouri (AUS), Kawasaki Ninja 400, 1:53.427

6. Luca de Vleeschauwer (B), Kawasaki Ninja 400, 1:53.589

7. Lennox Lehmann (D), KTM RC390, 1:53.809

8. Toni Erhard (D), KTM RC390, 1:53.852

9. Rick Dunnik (NL), Yamaha R3, 1:53.893

10. Lennard Göttlich (D), KTM RC390, 1:53.970